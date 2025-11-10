Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Pavel Kortus
  14:32aktualizováno  14:32
Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun. Kromě vylepšení zázemí pro fotbalisty se uvažuje také o plaveckém bazénu či atletickém oválu.
Areál Složiště nabízí několik fotbalových hřišť, která využívá především fotbalová akademie Dynama.

Areál Složiště nabízí několik fotbalových hřišť, která využívá především fotbalová akademie Dynama. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Areál Složiště nabízí několik fotbalových hřišť, která využívá především fotbalová akademie Dynama.
Areál Složiště nabízí několik fotbalových hřišť, která využívá především fotbalová akademie Dynama.
Areál Složiště nabízí několik fotbalových hřišť, která využívá především fotbalová akademie Dynama.
Areál Složiště nabízí několik fotbalových hřišť, která využívá především fotbalová akademie Dynama.
16 fotografií

Nadregionální sportovní centrum. K tomu je areál Složiště na kraji Českých Budějovic po pondělním jednání o krok blíž. Záměr na stamilionové investice Jihočeského kraje podpořili českobudějovičtí zastupitelé tím, že město daruje pozemky kraji, který areál hodlá zvelebit.

Složiště dlouho vázala patová situace. Jihočeský kraj na jaře odkoupil nemovitosti na pozemcích areálu a zároveň převedl na sebe nájemní smlouvy. Začal se o chátrající sportoviště starat, provedl už první opravy za zhruba 60 milionů korun. „Bylo to za vteřinu dvanáct. Ztratili bychom sportovní areál pro jihočeské děti,“ prohlásil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Potvrzeno, kraj převezme od fotbalového Dynama Složiště. Areál bude modernizovat

Pro další rozvoj však bylo prakticky nevyhnutelné, aby kraj získal také pozemky, které patřily městu. „České Budějovice by na větší investice ani v dlouhodobém výhledu neměly v rozpočtu peníze,“ opakoval při zasedání zastupitelů první náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

K tématu se na pondělním zastupitelstvu vedla dlouhá a dynamická diskuse. Opozici vadila rychlost tak velkého převodu či chybějící upřesnění toho, co všechno má na Složišti vzniknout.

„Není na co čekat. Když chceme, aby tam už příští podzim byla dvě nová hřiště s umělou trávou, tak k tomu je třeba neotálet a získat potřebná povolení i to celé postavit. A upřesnění dalších staveb budeme řešit s kluby a svazy,“ řekl Maroš.

Pro jsou i florbaloví Štíři

Složiště v budoucnu nebude jen o fotbalu. V plánech je centrum rozšířit o další možnosti sportování. „V Budějovicích chybí adekvátní plavecký bazén. Líbil by se nám i atletický ovál, aby se děti rozvíjely všestranně. Může z toho být unikátní sportovní centrum,“ přidal Kuba.

Už nyní je v areálu workoutové hřiště, pumptracková dráha, venkovní horolezecká stěna a šest let tam působí také florbalový klub Štíři. Ti dříve snili o tom, že si v místě postaví vlastní halu. To však není reálné, a tak vítají iniciativu kraje.

„Věříme, že budeme součástí tohoto centra. Tak velké peníze město do areálu nikdy nebude moct uvolnit. Chybí tam nutná infrastruktura. Dříve debatované studie se opakují a už se nemá cenu hrabat v historii. Snad se ze Složiště nestane politický boj,“ shrnul prezident klubu Jiří Kratochvíl.

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
16 fotografií

Jak byla diskuse zastupitelů vášnivá, tak samotné hlasování nakonec skončilo jednoznačně. Dvaatřicet jich bylo pro, jeden proti, osm se zdrželo, a to ze strany Pirátů a Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB).

„Na snad největší převod v historii je to hodně rychlé. Jako město se tím vzdáváme práva v budoucnu jakkoliv rozhodovat o tom, co tam bude,“ oponoval Tomáš Chovanec (HOPB).

Jihočeský kraj se tak naplno může pustit do chystaného zvelebení Složiště. V plánu má nové zázemí včetně šaten a sociálního zařízení, opravit hlavní budovu, tribuny a osvětlení, zmiňovaná dvě hřiště s umělou trávou, pořídit nové branky či další vybavení, areál oplotit a zajistit jeho efektivnější provoz. Jen za to zaplatí minimálně 100 milionů korun. Další stovky milionů budou stát investice do dalších hal nebo uvažované budovy k ubytování.

Převod pozemků na kraj doporučily i všechny městské odbory. Soudní znalec stanovil hodnotu daru na 350 milionů korun. „Vlastně to nic neznamená. Aby to takovou hodnotu mělo, muselo by se to prodat developerovi,“ vysvětlil hejtman Kuba.

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

To se však nestane. Součástí darovací smlouvy je také zřízení věcného práva zákazu zcizení, neboli že kraj nemůže prodat pozemky po dobu 30 let bez souhlasu města a i po této lhůtě má na ně město předkupní právo. Pokud by kraj do sportovní infrastruktury investoval a nefinancoval provoz, musel by dar vrátit.

Aktuálně by se věci mohly dát rychle do pohybu. Již začaté geologické průzkumy však odhalily, že v místě je devět až dvanáct metrů popílku, což pro stavbu není dobré podloží. „Může to stavby prodražit, ale ekonomicky jsme na to připraveni,“ poznamenal hejtman.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Lidem s poškozením zraku může pomoci nitrooční teleskop, čočka stojí půl milionu

Miroslav Veith

Lidem s poškozením zraku, které většinou přichází ve vyšším věku, takzvanou makulární degenerací, může pomoci nitrooční teleskop. Lékaři jej jako miniaturní lupu voperují přímo do oka pacienta....

10. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

10. listopadu 2025  14:47

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem

ilustrační snímek

Karviná testuje nový bezpečnostní stojan na kola s QR systémem. Město ho nechalo nainstalovat poblíž kina Centrum. Umožňuje lidem uzamknout kolo, elektrokolo...

10. listopadu 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Kraj půjčí své Nemocnici Třebíč 65 mil. Kč, má problémy s hrazením závazků

ilustrační snímek

Vysočina půjčí krajské Nemocnici Třebíč 65 milionů korun. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Nemocnice má problémy se splácením závazků. Podle krajského...

10. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vězení za napadení na koupališti v Dubí. Soudce kritizoval procesní chyby

Radek Čonka u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (10. listopadu 2025)

Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil vinu čtveřice mužů v případu napadení mladíka na koupališti v Dubí v srpnu 2018. Dva obžalované poslal do vězení, dvěma uložil podmínky. Původně bylo...

10. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  14:42

Dr. Jamal Eltaeb získává Cenu Aurory za probuzení lidskosti 2025

10. listopadu 2025  14:42

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.

Sportovní areál Složiště vylepší Jihočeský kraj. Skoro 22 hektarů získá darem od Českých Budějovic. Záměr schválili v pondělí městští zastupitelé. V plánu je do místa investovat stovky milionů korun....

10. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne 12 koncertů a představení

ilustrační snímek

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne příští rok 12 koncertů a představení. Jeho 21. ročník se uskuteční od 15. března do 10. května. Vystoupení...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozĹˇĂ­Ĺ™il za 64 mil. KÄŤ zĂˇkladnĂ­ Ĺˇkolu o odbornĂ© uÄŤebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 64 milionů korun základní školu. Na pavilonu školní jídelny nechal postavit patro se čtyřmi odbornými třídami pro fyziku,...

10. listopadu 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na válečné veterány nezapomínáme. Vojenská zdravotní pojišťovna pro ně má speciální programy

10. listopadu 2025  14:18

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Protiteroristický koš se rozpadá.

vydáno 10. listopadu 2025  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.