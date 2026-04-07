„Strážníkům dal o sobě vědět troubením, výraznou gestikulací a ‚vytáčením‘ motoru do vysokých otáček,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.
Řidič na upozornění, že bezdůvodné použití klaksonu není v souladu se zákonem, reagoval tím, že „je demokracie a může si dělat, co chce“. O opaku ho nyní přesvědčí správní orgán. Podle Školkové může ve správním řízení dostat pokutu do dvou tisíc korun.
Jiný řidič sehrál ústřední roli i v dalším zásahu strážníků. V sobotu krátce před půl jednou ráno narazili v Nové ulici na sedmačtyřicetiletého muže za volantem osobního vozu značky Škoda, který kličkoval a dělal zmatečné manévry. V autě navíc cestovalo více lidí, než je dovoleno.
„Sedmačtyřicetiletý řidič byl pod vlivem omamných a psychotropních látek, a navíc bez řidičského průkazu. Další jízdu mu zatrhli přivolaní policisté, kteří si případ převzali,“ sdělila Školková.
Další práci strážníkům přidělala ve čtvrtek večer čtveřice mladíků, kterou přistihli před obchodním centrem v Nádražní ulici s lahví Staré Myslivecké. „Nechyběla ani klasická historka o neznámém kupci. Tentokrát však místo výslužky následovalo předání rodičům,“ přiblížila mluvčí.
Kromě toho objevili strážníci v neděli v poledne v Českém Vrbném v křoví torzo jízdního kola. Zbyl z něj jen rám, ale i ten stačil k tomu, aby hlídka zjistila, že kolo evidují jako odcizené. Strážníci dále o svátcích řešili například rvačku v baru nebo agresivního cestujícího v autobuse.