Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Jan Jakovljevič
  14:42aktualizováno  14:42
Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil se s neotřelým argumentem.

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své chování zdůvodňoval demokracií. (duben 2026) | foto: Městská policie České Budějovice

„Strážníkům dal o sobě vědět troubením, výraznou gestikulací a ‚vytáčením‘ motoru do vysokých otáček,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.

Řidič na upozornění, že bezdůvodné použití klaksonu není v souladu se zákonem, reagoval tím, že „je demokracie a může si dělat, co chce“. O opaku ho nyní přesvědčí správní orgán. Podle Školkové může ve správním řízení dostat pokutu do dvou tisíc korun.

Jiný řidič sehrál ústřední roli i v dalším zásahu strážníků. V sobotu krátce před půl jednou ráno narazili v Nové ulici na sedmačtyřicetiletého muže za volantem osobního vozu značky Škoda, který kličkoval a dělal zmatečné manévry. V autě navíc cestovalo více lidí, než je dovoleno.

„Sedmačtyřicetiletý řidič byl pod vlivem omamných a psychotropních látek, a navíc bez řidičského průkazu. Další jízdu mu zatrhli přivolaní policisté, kteří si případ převzali,“ sdělila Školková.

Další práci strážníkům přidělala ve čtvrtek večer čtveřice mladíků, kterou přistihli před obchodním centrem v Nádražní ulici s lahví Staré Myslivecké. „Nechyběla ani klasická historka o neznámém kupci. Tentokrát však místo výslužky následovalo předání rodičům,“ přiblížila mluvčí.

Kromě toho objevili strážníci v neděli v poledne v Českém Vrbném v křoví torzo jízdního kola. Zbyl z něj jen rám, ale i ten stačil k tomu, aby hlídka zjistila, že kolo evidují jako odcizené. Strážníci dále o svátcích řešili například rvačku v baru nebo agresivního cestujícího v autobuse.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

