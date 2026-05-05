Posezení u vody, plovoucí mola. Budějovice postaví náplavku za 146 milionů

Lukáš Marek
  10:02
Park Dukelská má proměnu za sebou, kolem KD Slavie je také nově upravený prostor u řeky Malše a mnohem blíž k vodě budou mít obyvatelé Českých Budějovic či turisté i dál směrem po proudu řeky. V pondělí oficiálně začaly práce na Zátkově nábřeží, kde má do konce roku 2027 vzniknout nová náplavka.
Z místa bude nová náplavka s přístupem k vodě. (5. května 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Takto má v budoucnu vypadat náplavka u Zátkova nábřeží. (5. května 2026)
Stavaři z Metrostavu, kteří ještě nedávno pracovali právě u Slavie, se tedy mohli přesunout jen o kus dál a pokračovat. Právě tato firma vyhrála veřejnou soutěž a formou Navrhni a postav (Design and Build) má akci na starost.

Město za ni zaplatí celkem 146 milionů korun bez daně. Vznikne tak pěší korzo s náplavkou u vody od Železného mostu až za most Zlatý. S takto rozsáhlým zásahem v centru města souvisí rovněž omezení pro motoristy, chodce i cyklisty.

Zátkovo nábřeží v Budějovicích čeká změna. Zmizí auta a vrátí se kavárna Savoy

„Součástí opatření je například úplná uzavírka Zlatého mostu,“ upozornila mluvčí budějovické radnice Jitka Brůha Welzlová. Zásadní je, že po celou dobu stavby se obyvatelé dostanou i nadále přes Zátkovo nábřeží, průchozí bude prostor podél bytových domů. Když cyklisté sesednou, projdou tudy také.

Pokud však budou chtít zůstat v sedle, tak by měli jet například Širokou ulicí, která ovšem vzhledem k dlažebním kostkám není příliš pohodlná. V takovém případě je lepší jet pod druhém břehu řeky, kde je rovněž cyklostezka.

Město také kolařům uvolnilo jeden z chodníků na Krumlovském mostě. Ve směru od Slavie se pak dá jet po stezce kolem Biskupského gymnázia a dál parkem Na Sadech. Tento dopravní režim je plánovaný po celou dobu výstavby, tedy až do konce roku 2027.

Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš ještě před nedávnem upozornil na úpravu, kterou v souvislosti s touto akcí udělají pro auta. „Naproti Zátkovu nábřeží přes řeku u soudu vznikne dočasná modrá zóna, aby tam mohli místní obyvatelé snadněji zaparkovat,“ upozornil Bureš.

Pokračují v projektu Město a voda

Kromě náplavky má u řeky mezi mosty vzniknout rovněž prostor pro posezení, drobnou gastronomii, včetně podzemního zázemí a plovoucího mola. Součástí projektu je také přeměna horní úrovně Zátkova nábřeží na pěší zónu se smíšeným provozem chodců, cyklistů a zásobování.

„Pro běžný tranzit už tento úsek otevřený nebude,“ zmínil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Budějovický rozpočet na rok 2026: začne stavba náplavky u Malše i noclehárny

Jak připomněl Miroslav Vodák, mimo jiné i člen komise pro rozvoj metropolitní oblasti Českých Budějovic, je úprava nábřeží dalším projektem koncepce Město a voda, který má zatraktivnit a zpřístupnit budějovické řeky a nábřeží.

„Pozitivně hodnotím především plánované zklidnění dopravy na nábřeží a vytvoření kvalitního veřejného prostranství. Jako mírně kontroverzní a finančně náročnější vnímám posunutí nábřežní zdi. Tam mi přijde škoda, že se neposuzovalo více variant řešení,“ uvedl architekt Vodák.

Proměna řek a jejich okolí je v posledních letech v Budějovicích hodně viditelná. Vše začalo koupacími moly, která jsou oblíbená. Velký rozruch způsobilo odstranění zábradlí u slepého ramene, tam je dnes populární odpočinková zóna.

Pak to bylo upravené přístaviště u Dlouhého mostu a Sluneční ostrovy či areál Vltava. Letos město na soutoku Vltavy a Malše otevřelo vyhlídkové molo.

