Zítra se Jihočeši utkají od 17.30 hodin se slovenským celkem, Slovan s Vídní budou hrát v pátek ve stejný čas. Turnaj uzavře sobotní souboj Motoru s Capitals, který začne v 17 hodin. Loňský ročník vyhrál německý Eisbären Berlín, kdy Jihočeši oba dva zápasy prohráli. Budějovičtí oblečou speciální dresy, které následně budou v dražbě. Vstupenky jsou v prodeji online, za 200 korun je možné vyrazit na všechny tři zápasy.
Budějovice znovu hostí přípravný turnaj. Motor se střetne se Slovanem a Capitals
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