Budějovická Galerie Rabenštejnská zahájila sezonu výstavou děl Zdeňka Maniny

Galerie Rabenštejnská v Českých Budějovicích zahájila sezonu výstavou prací akademického sochaře, malíře a pedagoga Zdeňka Maniny. Tvůrce je ve městě známý svými instalacemi při festivalu Umění ve městě, kdy umístil sousoší Rovnováha na fasádě hotelu Budweis a sousoší Řetěz na Zlatý most. V Rabenštejnské věži si mohou lidé prohlédnout jeho tvorbu při výstavě Oni a ti druzí do začátku června, sdělila ČTK Anna Doležalová z produkce galerie.
Hlavním tématem Maninovy tvorby je člověk zachycený v pohybu a výstava v Rabenštejnské věži přináší průřez autorovou tvorbou posledních let. "Těžiště tvoří sochařské instalace - dynamické figury plavců zachycené v pohybu, sousoší psů v akci či strnulé sedící postavy úředníků uzavřených do své nehybnosti, jejichž vzájemná interakce v prostoru vytváří charakteristické dramatické napětí, které je pro Maninův rukopis typické," uvedla Doležalová.
Součástí výstavy jsou také plátna, na nichž se autor vrací k figurální malbě. Jedno z pláten zachycuje sousoší Řetěz, které bylo možné vidět loni na budějovickém Zlatém mostě.
Zdeněk Manina, který se narodil v roce 1961 v Kladně, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde ho ovlivnil grafik, malíř a sochař František Burant. Vedle vlastní tvorby se Manina věnuje pedagogické činnosti na Gymnáziu v Kladně a je spoluzakladatelem festivalu Kladenské dvorky a spoluorganizátorem Kladenského salónu, bienále výtvarníků Kladenska a Středočeského kraje.
Dlouhodobým záměrem galerie, která sídlí v historické Rabenštejnské věži ze 14. století, je představovat autorské výstavy současného sochařství. Po skončení Maninovy výstavy na začátku června ji vystřídá výstava skla.