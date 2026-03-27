Hrát se bude 9. dubna od 18.30 hodin v Budvar aréně. Loňské souboje Jihočeské univerzity a Vysoké školy technické a ekonomické dopadly nerozhodně, obě školy získaly po jedné výhře.
Zápasy přilákaly na tribuny více než pět tisíc diváků. Emoce a napínavou bitvu slibuje i nadcházející souboj. Příznivci Jihočeské univerzity vyrazí do haly znovu průvodem.
„Odstartuje hodinu před utkáním z kampusu od Akademické knihovny,“ informovala Edita Kadlecová, mluvčí univerzity.
Část výtěžku ze vstupného na zápas bude věnována na dobročinné účely. Po utkání bude následovat afterparty.