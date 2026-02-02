Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům, jeho prodeje stouply skoro o 17 procent.
Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první várky. Pivovar založili v roce 1895. (7. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...
Tak nyní vypadá vstup do návštěvnického centra.
Součástí proměny areálu je i zbourání této pro Budvar typické budovy, kde je...
Proměna Budvaru může stát až 800 milionů korun.
Budvar roste již třetím rokem po sobě. „Těší nás, že se nám daří růst dlouhodobě a opakovaně v době, kdy spotřeba piva v Česku i na řadě zahraničních trhů klesá,“ komentoval výsledky ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Na tuzemském trhu Budvar meziročně zvýšil prodeje o více než tři procenta. Národní podnik zaznamenal růst jak v maloobchodním prodeji, tak v hotelech, restauracích či barech, což se jednotně označuje jako segment Horeca.

Přes větší pití na pohovce není hospodská kultura přežitek, říká šéf Budvaru

Obliba plechovek roste

Významný nárůst pokračoval také u prodeje piva v plechovkách. „Na domácím trhu meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco prodeje v lahvích zůstaly stabilní,“ přidala mluvčí Budvar Barbora Povišerová.

Exportní prodeje Budějovického Budvaru nadále tvoří zásadní část celkových objemů pivovaru. Dařilo se především sudovým a tankovým dodávkám, jejichž prodeje se meziročně zvýšily o téměř tři procenta, jak informoval Budvar.

Rostly také zahraniční prodeje piva v plechovkách, a to o více než šest procent, což podle podniku potvrzuje proměnu preferencí spotřebitelů na řadě zahraničních trhů.

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

A zájem o pivovar zaznamenal Budvar také přímo ve svém sídle v Českých Budějovicích. Návštěvnické centrum v roce 2025 přivítalo více než 50 tisíc návštěvníků.

Budějovický pivovar se chystá postavit nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně hotovo by mohlo být v roce 2030.

7. října 2025

