Zvíře zamířilo z ohrady do přilehlého lesa a do této chvíle se ho nepodařilo lokalizovat ani odchytit. Chovatel se obrátil na Policii ČR s žádostí o pomoc.
Policisté hlídkují kolem lesa, kam býk utekl, po zvířeti pátrají pomocí dronů. Před vstupy do lesa vyvěsili varování.
A apelují na všechny obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. Býk může totiž na první pohled působit klidně.
„Kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce,“ zdůraznila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Pokud lidé zvíře spatří, mají zároveň okamžitě volat linku 158 a informovat i své sousedy, zejména seniory nebo rodiny s dětmi.