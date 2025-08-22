Z ohrady na Strakonicku utekl půltunový býk. Může být nebezpečný, varuje policie

Autor: khr
  10:52aktualizováno  11:02
Policie pátrá po zhruba pětisetkilogramovém černém býkovi, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele ve Škvořeticích na Strakonicku. Policisté apelují na obyvatele okolních obcí, aby se zvíře nesnažili odchytit, může totiž být velmi nebezpečné. Pokud býka někdo uvidí, má volat na linku 158.
Fotogalerie3

Policisté hlídkují kolem lesa, kam býk utekl a pátrají po něm pomocí dronů. | foto: Policie ČR

Zvíře zamířilo z ohrady do přilehlého lesa a do této chvíle se ho nepodařilo lokalizovat ani odchytit. Chovatel se obrátil na Policii ČR s žádostí o pomoc.

Policisté hlídkují kolem lesa, kam býk utekl, po zvířeti pátrají pomocí dronů. Před vstupy do lesa vyvěsili varování.

Před býkem varují cedule umístěné u vstupů do lesa.
Býk utekl do lesa u Škvořetic.
Policisté hlídkují kolem lesa, kam býk utekl a pátrají po něm pomocí dronů.
3 fotografie

A apelují na všechny obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. Býk může totiž na první pohled působit klidně.

„Kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce,“ zdůraznila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Býk utekl z ohrady a napadl seniorku, agresivní zvíře policisté zastřelili

Pokud lidé zvíře spatří, mají zároveň okamžitě volat linku 158 a informovat i své sousedy, zejména seniory nebo rodiny s dětmi.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Při požáru domu v Chříči se zranil muž, záchranáři ošetřili i dva hasiče

Při dnešním požáru v podkroví bytového domu v Chříči na severním Plzeňsku byl zraněn jeden člověk, skončil v nemocnici. Záchranáři ošetřili i dva zasahující...

22. srpna 2025  10:43,  aktualizováno  10:43

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Poděbrady zdraží parkování, zpoplatněné bude i nové parkoviště pod nadjezdem

Poděbrady zvýší cenu za parkování v městském parkovacím systému. Ve všech třech zónách, kde byly dosud různé ceny, se sjednotí, hodina vyjde na 40 korun, 30...

22. srpna 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Karlovy Vary chtějí v příštím roce zahájit rekonstrukci Vřídelní lávky

Karlovy Vary v příštím roce začnou rekonstruovat Vřídelní lávku. Stavební práce se mají uskutečnit v období mezi dvěma filmovými festivaly v letech 2026 a...

22. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

L'Osteria otevírá svou pátou pobočku v Česku – tentokrát v srdci Brna

22. srpna 2025  11:42

Úžasná akce v Jižní Africe – dva modely Chery TIGGO9 při čelní srážce prokázaly naprostou bezpečnost

22. srpna 2025  11:36

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Poruba investovala letos desítky milionů korun do oprav ve školách

Desítky milionů korun investoval v letošním roce ostravský městský obvod Poruba do oprav v mateřských a základních školách. Většinu z nich dělaly firmy o...

22. srpna 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.