Č. Budějovice instalují ve městě první monitorovací systém jízdy na červenou

České Budějovice instalují ve městě první kamerový systém na monitorování jízdy na červenou. Bude na semaforech na křižovatce u Dlouhého mostu. Město vypsalo na projekt výběrové řízení a systém by mohl začít fungovat od podzimu. ČTK to řekl po dnešním zasedání městské rady náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).
"Křižovatka u Dlouhého mostu svádí řidiče k tomu, že si myslí, že ještě stihnou projet na zelenou nebo oranžovou. A často se tam jízda na červenou objevuje. Proto jsme se rozhodli tuto křižovatku řešit jako první," řekl Bureš.
Nový monitorovací systém zaznamená registrační značku vozidla, které na červenou projede. Pak přijde majiteli auta výzva. "Ten proces bude stejný, jako když někde překročíte rychlost a změří vás radar," uvedl Bureš.
U Dlouhého mostu se křižuje vozovka, která vede z centra města na sídliště Máj a Vltava se silnicí propojující tranzit od Plzně na Český Krumlov a k lipenské přehradě. Na červenou podle Bureše jezdí právě většinou vozidla po tranzitu, jelikož ve směru od Plzně je povolená rychlost 70 kilometrů za hodinu. "Jedná se o první křižovatku, která bude mít tento monitorovací systém. Ale rozhodně nebude poslední a budeme zvažovat, jaká další místa zvolíme," uvedl.