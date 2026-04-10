Č. Budějovice investovaly za pět let do modernizace škol více než miliardu korun

České Budějovice investovaly do modernizace základních a mateřských škol v posledních pěti letech více než miliardu korun. Jedním z projektů je dnes otevřená opravená mateřská škola Větrná. Její obnova trvala dva roky a stála 67 milionů korun. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města i školky.
"Pro nás jsou investice do školství opravdu velkou prioritou. Nejedná se jen o práce jako zateplování objektů, ale snažíme se vylepšovat učebny ve školách. V minulosti se jednalo o roční investice kolem 60 milionů korun, ale v posledních letech jsme je násobně navýšili," řekla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Mateřská škola Větrná pochází ze 70. let minulého století, město ji proto kompletně zrekonstruovalo. Mimo jiné vytvořilo 35 metrů dlouhý krytý běžecký koridor. "Součástí byla také instalace nové vnitřní silnoproudé elektroinstalace, vzduchotechniky s rekuperací tepla a chladu včetně využití tepelných čerpadel a zavedení moderního systému měření a regulace," uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko). Střechy školy, koncipované jako zelené, nechalo město zateplit. V pobytových místnostech jsou předokenní žaluzie s elektrickým ovládáním. Mateřská škola má zároveň novou zahradu, o níž budou pečovat také klienti blízkého domova seniorů.
České Budějovice jsou zřizovatelem 32 mateřských a základních škol. Město snížilo energetické náklady na provoz několika z nich. Investice do Energeticky úsporného projektu (EPC) činily 296 milionů korun. Za peníze město pořídilo například fotovoltaické panely, úsporná světla a zateplení zdí mateřských škol nebo domovů pro seniory.
Investice Českých Budějovic do mateřských a základních škol v posledních letech:
rok částka (v mil. Kč)
2021 64,7
2022 98,3
2023 174,3
2024 229,7
2025 457,3*
* včetně projektu EPC s částkou 296 mil. Kč
Zdroj: magistrát města České Budějovice