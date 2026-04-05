Č. Budějovice obnovují schodiště kolem Samsonovy kašny v historickém centru

České Budějovice obnovují schodiště kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Končí tím přibližně rok trvající rekonstrukce barokní památky. Obnovené schodiště by mělo opět sloužit veřejnosti v půlce května. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
Nyní je schodiště zakryté bedněním, které znemožňuje přístup lidem. "Odborníci provedou revizi uložení jednotlivých schodišťových dílců, zpevnění kamenné hmoty, případné trhliny a praskliny budou injektovány pryskyřicí. Následně dojde ke statickému zajištění odtržených a odprasklých částí schodiště nerezovými čepy," uvedl náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek (Naše Česko).
Rozsáhlejší rekonstrukce Samsonovy kašny začala loni. Restaurátorské práce se nejprve zaměřily na středovou část sochy, chrliče a čtyři stojící atlanty.
Kašna byla v centru města na místě bývalého pranýře vybudována v letech 1721 až 1727 kvůli rostoucí spotřebě vody. Ta byla do kašny čerpána z Vltavy a rozváděna do některých ulic. Barokní půdorys ve tvaru osmiúhelníku má průměr 17 metrů. Do kašny se vejde zhruba 200 metrů krychlových vody. Vedle praktického využití bylo zajímavé technické dílo projektováno i k ozdobě města. Ze středu fontány vystupuje z vodní hladiny sokl se čtyřmi chrliči a na něm postavy atlantů drží kruhovou mísu s plastikou Samsona na lvu.
Na vrcholu kašny je kopie původní sochy, kterou město sundalo na přelomu roků 1989 a 1990. Od té doby je originál v budově českobudějovického magistrátu. Kopie Samsona je vyrobená z pryskyřice.