Č. Budějovice zahájí rekonstrukci objektu, kam se přesune azylový dům

České Budějovice zahájí rekonstrukci objektu v Okružní ulici, kam se přesune azylový dům pro muže. První etapa bude stát více než 100 milionů korun. Do Okružní ulice se přestěhuje azylový dům, který je nyní v blízkosti centra města v Riegerově ulici. ČTK o tom informovala mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
"Azylový dům v Riegerově ulici dlouhodobě nevyhovuje kapacitou ani umístěním. Svědčí o tom i opakované stížnosti tamních občanů. Proto jsme přišli se záměrem jeho přesunu na Okružní," uvedla českobudějovická radní pro sociální věci Lucie Kozlová (Naše Česko).
První etapa rekonstrukce se týká částí objektu, které budou nově sloužit jako kanceláře, ambulance, azylový dům, nízkoprahové denní centrum a noclehárna. Součástí projektu je také nástavba, zateplení obou částí budovy, vybudování samostatných bezbariérových přístupů, odstranění vjezdové brány, vybudování zelené střechy a terasy. Zahájení stavebních prací se předpokládá v říjnu 2026, dokončení je plánováno do roka od převzetí staveniště.
Azylový dům sv. Pavla v Riegerově ulici funguje od roku 1996. Nabízí 25 lůžek pro muže bez domova. V novém azylovém domě v Okružní ulici by měla být kapacita vyšší. Českobudějovická opozice v minulosti projekt kritizovala. Nelíbilo se jí, že Okružní ulice je na periferii města a služby azylového domu budou pro klienty, kteří se zdržují spíše v centru Českých Budějovic, hůře dostupné. Opozice také poukazovala na možnost vzniku problematické lokality v Okružní ulici.