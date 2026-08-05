Č. Budějovice zaplatí za opravy škol o prázdninách desítky milionů korun

České Budějovice investují do oprav a modernizace škol o prázdninách desítky milionů korun. Částka bude přibližně stejná jako v minulých letech. Město pravidelně využívá červenec a srpen, kdy se ve školách neučí, pro rozsáhlejší modernizace. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
"K největším investičním akcím patří například pokračující snížení energetické náročnosti v mateřské škole Zeyerova, které začalo loni. Školka má dva pobytové a jeden hospodářský objekt, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou a výměníkovou stanicí," uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko). U jednotlivých pavilonů se zateplují obvodové pláště, vyměňuje střešní krytina, okna a na sluncem exponované fasády budou instalovány elektricky ovládané předokenní žaluzie. Letos si práce podle primátorky vyžádají 60 milionů korun a celkové výdaje za obě etapy činí 98 milionů korun.
Úsporu na energiích má zajistit také modernizace další mateřské školy v Nerudově ulici. Součástí stavebních úprav je výměna elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, vytápění a nové rozvody vzduchotechniky. Měnit se budou podlahy, dveře a okna. V půdním prostoru bude zateplena stropní konstrukce. "Na části střechy navíc bude fotovoltaická elektrárna. V rozpočtu na letošní rok je na projekt 45 milionů korun. Akce bude pokračovat druhou etapou v příštím roce. Celkové předpokládané výdaje vyjdou na 90 milionů korun," uvedl náměstek primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
České Budějovice zřizují 21 mateřských a 16 základních škol. Jejich služby využívají tisíce dětí z města i okolních obcí.