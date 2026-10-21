Č. Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají, strany pokračují v jednáních

České Budějovice zatím dohodnutou koalici nemají. Společné jednání vyloučili jen Piráti s vítězným Naším Českem, které zároveň neuvažuje o spolupráci s ODS. Jinak se mezi sebou zástupci stran a hnutí scházejí a hledají kompromis. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK.
"Máme za sebou úterní jednání se Společně pro Budějovice a měli bychom se potkat se zástupci hnutí Občanů pro Budějovice a STAN," uvedl jihočeský hejtman a předseda Našeho Česka Martin Kuba. Podle něj zatím od ostatních subjektů příliš konkrétních představ a priorit na jednání nezaznělo.
"Myslíme si, že by koalici mělo vytvořit vítězné Naše Česko, které rozjelo v minulém volebním období řadu projektů. Asi by je mělo i dotáhnout. Jedná se například o Evropské hlavní město kultury, záchranu fotbalového Dynama nebo přesun Jihočeského divadla," řekl předseda jihočeské ODS Jiří Borovka. Už dříve uvedl, že jeho straně by nyní více seděla práce opozičních zastupitelů.
Do koalice by rádi zástupci Společně pro Budějovice. Jde o uskupení, které se v minulém volebním období podílelo na vládě ve městě. "Přijde mi normální, že každý jde do voleb s tím, aby se snažil prosadit co nejvíce ze svého programu. Proto bychom se účasti v koalici nebránili," řekl jeden ze zastupitelů za Společně pro Budějovice Tomáš Bouzek. Dodal, že zatím nevylučuje spolupráci se žádným ze zvolených subjektů. Stejně se vyjádřilo i ANO.
Naše Česko v Českých Budějovicích vyhrálo volby s 15 mandáty. Druzí skončili Občané pro Budějovice/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.
Ze subjektů, které se nyní dostaly do vedení města, tvořilo v posledních dvou letech koalici Naše Česko a Společně pro Budějovice. Po volbách v roce 2022 byli součástí koalice i občanští demokraté a Piráti. V roce 2024 však kvůli neshodám Piráti vedení města opustili a zamířili do opozice. Loni většina zastupitelů ODS přešla do hnutí Naše Česko hejtmana Kuby.
"Situace, která nastala po volbách, matematicky ani nevylučuje variantu, že nás ostatní subjekty obejdou a my zůstaneme v opozici," řekl již dříve Kuba.