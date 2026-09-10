Invazní včela původem z Asie překvapila vědce na Šumavě. Tak vysoko? divil se

Autor: khr
  9:22aktualizováno  9:22
Sledovat Metro na Googlu
Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní Asie. | foto: Jihočeská univerzita

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní...
Samice včel z čeledi čalounicovitých, které se nově objevily na jižní Moravě,...
Kvetoucí jerlín, který je preferovanou rostlinou včely z čeledi...
Květy jerlínu hojně navštěvují včely medonosné, které ale jsou výrazně menší...
8 fotografií
Nečekaný objev zaznamenali vědci z Jihočeské univerzity při terénním průzkumu pastvin divokých koní na Šumavě. Narazili na čalounici jerlínovou – invazní druh samotářské včely pocházející z východní Asie. Měří až 2,5 centimetru a dosud byl v Česku známý jen z jižní Moravy. K výskytu v takových podmínkách patrně přispěla extrémní vedra na začátku letošního léta.

Michal Perlík z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity popisuje, jak byl překvapený, když čalounici jerlínovou spatřil poblíž pastviny u Blanického mlýna. Ten stojí u říčky Blanice mezi Volary a Prachaticemi.

„Při průzkumu rozmanitosti žahadlových blanokřídlých jsem uviděl zvíře, které bylo na první pohled neobvyklé – příliš velké na jakoukoliv naši čalounici. Když jsem si uvědomil, na co se dívám, okamžitě jsem hmyz ulovil do síťky, protože bez dokladového exempláře nebo fotografie by byl nález tak daleko od oblasti známého výskytu na Moravě asi těžko uvěřitelný,“ vzpomíná biolog.

Objev včely z Asie na jižní Moravě. Podobá se čmelákovi, ještě nemá české jméno

Čalounice jerlínová hnízdí, podobně jako domácí čalounice, v přirozených dutinách. Na rozdíl od našich druhů ale kvůli své velikosti obývá dutiny větších rozměrů. Tyto včely navštěvují široké spektrum kvetoucích nektarodárných rostlin. V evropských podmínkách pak samice preferují pyl jerlínu japonského.

Do Evropy byla čalounice jerlínová poprvé zavlečena na přelomu století, patrně s lodní dopravou. Od prvního nálezu na jihu Francie se pak začala šířit. V současnosti se vyskytuje ve většině jihozápadní Evropy (Francie, Itálie, Španělsko) a proniká i do střední Evropy (jih Německa, Rakousko, Maďarsko, Slovensko).

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní Asie.
Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní Asie.
Samice včel z čeledi čalounicovitých, které se nově objevily na jižní Moravě, jsou nápadné nadměrnou velkostí přes dva centimetry. K porovnání lze využít pětikorunovou minci. (červenec 2025)
Kvetoucí jerlín, který je preferovanou rostlinou včely z čeledi čalounicovitých, která se nově objevila na jižní Moravě. (červenec 2025)
8 fotografií

V České republice byla poprvé zaznamenána v létě 2025 na jižní Moravě. Letošní nález je ale z druhé strany České republiky, kde byla čalounice jerlínová zaznamenána na východním okraji CHKO Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů, což není pro tento druh typické. K výskytu v takových podmínkách patrně přispěla extrémní vedra na začátku letošního léta.

Ačkoliv se jedná o nápadný invazní druh, který se na území Evropy vyskytuje dlouhou dobu, jeho dopady na lokální biodiverzitu zatím nejsou známé. „I tak je ale třeba její šíření sledovat, protože i pokud zdánlivě neškodí domácím druhům, může s sebou nést nové patogeny, které mohou v budoucnu ovlivnit populace našich volně žijících opylovačů,“ upozorňují vědci.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

JYSK otevřel v Česku osm prodejen, jejich počet vzrostl na 116

10. září 2026  9:30

Raiffeisenbank, UniCredit a mBank převzaly ocenění Visa za 2. kvartál 2026

10. září 2026  9:26

Invazní včela původem z Asie překvapila vědce na Šumavě. Tak vysoko? divil se

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

Nečekaný objev zaznamenali vědci z Jihočeské univerzity při terénním průzkumu pastvin divokých koní na Šumavě. Narazili na čalounici jerlínovou – invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

10. září 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Hračky a firma Baťa? Překvapivé spojení představuje kniha vášnivého sběratele

Publikace Svět hraček Baťa od Michala Widenského. (září 2026)

Po dvaceti letech mravenčí práce na sbírání podkladů a rekonstrukci desítek položek vydal v červnu letošního roku sběratel Michal Widenský knihu Svět hraček Baťa 1932-1938. Představuje v ní obor,...

10. září 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Budoucí tchyně se v hospodě hádaly o peníze, rodiny po sobě házely půllitry

ilustrační snímek

Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Do konfliktu se tu dostaly dvě rodiny, a jejich setkání se tak poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor, při kterém po sobě...

10. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Kingstores s.r.o. výrazně rozšiřuje nabídku příslušenství pro Apple

10. září 2026

Pavel Horváth poznal japonský pořádek na vlastní kůži. Teď ho chce dostat i na české stadiony

Bývalý fotbalista Pavel Horváth je tváří nové kampaně apelující na fanoušky,...

Víkendové 8. kolo fotbalové Chance Ligy bude věnováno projektu Sport bez odpadu, který vyzývá fanoušky k odpovědnějšímu přístupu k odpadu na stadionech. Letošní kampaň se inspiruje Japonskem a...

10. září 2026

Na vlny dobrodružství lákají Semily

ilustrační snímek

Poslední možnost vidět zajímavou výstavu Václav Junek – Na vlnách dobrodružství mají lidé o tomto víkendu v Muzeu a Pojizerské galerii Semily.

10. září 2026  8:59

Mléko se prodává za nesmysl, zlobí se producenti. Chtějí zákaz podnákladových cen

O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci...

Producenti a zpracovatelé mléka prožívají jedno z nejtěžších období v historii. Kvůli poklesu poptávky ceny mléčných produktů spadly na rekordní minima. Společně s Agrární komorou budou tlačit na to,...

10. září 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Čekání končí. První cestující se novou lanovkou na Petřín svezou už velmi brzy

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Nová lanovka na Petřín už zná datum své první oficiální jízdy s cestujícími. Stane se tak ve druhé polovině září, přesně podle naplánovaného harmonogramu. Lanovka bude v provozu denně, na svou trasu...

10. září 2026  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Společnost STARTEEPO zasílá představenstvu společnosti Xerox dopis a prezentaci s výzvou k opatřením, která odemknou hodnotu pro akcionáře

10. září 2026  8:12

Věrnost, nebo dostupnost? Jaký marketing firmy potřebují, ukáže Brand Management

10. září 2026  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet