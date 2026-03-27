Candátů v lipenské přehradě v posledních letech mírně přibylo. Rybáři z přehrady ročně vyloví šest až osm tun této dravé ryby. Přibližně před 20 lety to byly pouze dvě tuny. Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR a rybáři proto do přehrady instalují desítky umělých hnízd, v nichž se mají candáti vylíhnout. Projekt má ohroženého dravce chránit. ČTK to řekl Jan Kubečka z hydrobiologického ústavu biologického centra.
"V případě candáta v lipenské přehradě platí, že bylo hůř, ale bylo i lépe. A to výrazně lépe," uvedl. Dodal, že nejhojnější období bylo v rozmezí od 70. do 90. let minulého století. "Tehdy se lovilo ročně až 20 tun candáta," řekl Kubečka.
Prudký pokles nastal na začátku tisíciletí. Podle vědců souvisí s tím, že dominantnější pozici v lipenské přehradě získal sumec, pro něhož je candát potravou. "Přínosem by bylo, pokud by se povedlo lovit z Lipna více sumců. Ale jedná se o šedesátikilovou rybu a přemoct ji, není úplně snadné. A řada rybářů sumce po ulovení pouští zpět do přírody," řekl Kubečka.
Vědci proto v těchto dnech instalují do přehrady umělá hnízda, která připomínají rohožku. Vědci a rybáři je umístí na vybraná místa do hloubky 1,5 až pět metrů. Následně pozorují obsazenost hnízd a stav jiker. "Zde máme možnost opatrně sledovat, jestli inkubace jiker probíhá tak, jak má, a jestli se starostlivý candátí otec nestane obětí rybožravého predátora. Zároveň tento experiment poskytuje přesné informace, kdy výtěr candáta probíhá, jaká stanoviště si candáti vybírají a jakou lze očekávat úspěšnost rozmnožování," uvedl.
Zkušenosti z uplynulých let vědcům ukazují, že candáti vyhledávají podložky vyrobené z kominických štětek. Svědčí to o tom, že v nádrži nemají příliš mnoho jiných vhodných míst k rozmnožování.