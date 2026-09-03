Část Muzea rekordů se přestěhuje z Pelhřimova do Jindřichova Hradce

Část Muzea rekordů se z Vysočiny po 32 letech přestěhuje do jižních Čech. Od října se začne přesouvat do prvního patra bývalých Masných krámů v historickém centru Jindřichova Hradce. Jedna z expozic Zlaté české ručičky zůstane v Pelhřimově. Nové výstavní prostory o rozloze 650 metrů čtverečních mohou přivítat návštěvníky už na jaře příštího roku, řekl dnes ČTK Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den.
"Důvodem tohoto kroku je to, že stávající expozice ve věži v Jihlavské bráně v Pelhřimově je teď už pro nás poměrně malá a hlavně je obtížně přístupná například pro seniory, protože má 101 schodů," vysvětlil Rafaj. Vysočinu ale agentura neopouští. "V Pelhřimově zůstane druhá expozice nazvaná Zlaté české ručičky. Obě muzea se budeme snažit propojit a věříme, že se nám podaří přilákat turisty z Pelhřimova do Hradce i naopak," řekl Rafaj.
Mezi zvažovanými místy pro muzeum byly Krkonoše, Karlovy Vary, Telč i další turisticky atraktivní části Česka. S žádostí o pomoc při hledání vhodné budovy v regionu pak Agentura Dobrý den oslovila senátora Jaroslava Chalupského (Srdcem a Rozumem), který přišel s nápadem využít první patro bývalých Masných krámů v Jindřichově Hradci. "Jsem moc rád, že agentura neodešla někam na druhou stranu republiky. Pro historické centrum města to bude mít velký přínos. Celkově je to výhra pro všechny zúčastněné," uvedl Chalupský.
Agentura vydává Českou knihu rekordů a spravuje Českou databanku rekordů. Vyhledává, ověřuje a registruje české rekordy, kterých loni zaznamenala 256. Kromě toho provozuje Muzeum rekordů v Pelhřimově, které každý rok navštíví až 30.000 lidí.