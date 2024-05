Koncerty, kongresy i sport. To je vize nové haly u budějovického výstaviště

Klidně mistrovství Evropy ve volejbale bude možné uspořádat v Českých Budějovicích. Tedy ve chvíli, kdy bude stát před výstavištěm centrum míčových sportů (CMS).

Novinky o budoucí hale představili zástupci kraje či ministerstva zemědělství. Aktuálně se schyluje k vyhlášení architektonické soutěže. Vizualizace už sice existují, ale výsledná podoba nakonec může být úplně jiná.

„Navíc soutěž se nebude soustředit pouze na centrum míčových sportů, ale na celou lokalitu. V místě totiž vznikne také parkovací dům. Bez toho bychom CMS ani nezkolaudovali. Dále se postupně změní vstup na výstaviště, kde budou i nové administrativní budovy. A úprav se dočká také prostor před tímto areálem,“ vyjmenoval jihočeský hejtman Martin Kuba.

Multifunkční zařízení má fungovat tak, že se tam jeden den uskuteční nějaké utkání a už za několik hodin bude prostor připravený pro koncert, aby tam pak další den začal například kongres.

Kapacita má být pro pět tisíc diváků, hrací plocha bude mít rozměry 30 krát 50 metrů s výškou 13 metrů. Odhadovaná cena stavby je 1,3 miliardy korun.

„Důležité bylo, že jsme si nechali zpracovat studii proveditelnosti, abychom vůbec měli jistotu, že projekt dává smysl. Ověřili jsme si i toto místo, které navazuje na další sportovní zařízení podél řeky Vltavy. Nyní jsme se dostali před samotné vypsání soutěže. Máme určenou porotu a budeme mít ustavující schůzi. Na začátku roku 2025 bychom mohli znát výsledky,“ upozornil Petr Hornát, vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu.

Dokončení celého projektu je nyní naplánované na listopad 2028. Zásadní je, aby pak provoz centra vycházel i ekonomicky. „Také proto bude zařízení multifunkční. Nikdo to nemůže chápat tak, že zde vzniká jen hala pro volejbalisty Jihostroje,“ vysvětlil hejtman.

Očekává, že CMS ročně přiláká 25 až 40 tisíc návštěvníků kulturních akcí a dalších 90 až 120 tisíc fanoušků sportu. Studie proveditelnosti pak říká, že by měl tento projekt za dalších 30 let fungování znamenat celkový přísun financí ve výši 7,5 miliardy korun.

O provoz se bude pravděpodobně starat Jihočeský kraj, ale to ještě není definitivní. Za hejtmanstvím také půjdou ty největší investice. „Ale počítáme s tím, že bychom mohli čerpat dotaci od Národní sportovní agentury. A například město zafinancuje úpravy okolního prostranství, kde by mělo vzniknout nové místo pro setkávání obyvatel,“ uvedl dále Kuba.

Kolem výstaviště se chystá změn víc

Zásadní je i role ministerstva zemědělství, pod které spadá výstaviště. To kraji poskytlo potřebné pozemky. Proto naopak hejtmanství zajistí některé investice do objektů, které bude využívat i výstaviště. Patří mezi ně například parkovací dům.

Důležité je, že ještě před vyhlášením architektonické soutěže kraj komunikoval se zástupci svazů florbalistů, basketbalistů, házenkářů či volejbalistů. „Díky tomu jsme se dostali ke dvěma základním parametrům, kterých se držíme. Jsou to rozměry hrací plochy a kapacita,“ zmínil Hornát.

Do prvních příprav se zapojili i zástupci Jihostroje, kteří by centrum také ve velkém využívali. „Nová hala umožní, aby se zde odehrály třeba zápasy mistrovství Evropy ve volejbale,“ podotkl Robert Mifka, generální manažer klubu. Ten byl zpočátku zdrženlivý, protože v minulosti už město dvakrát plánovalo novou multifunkční arénu, ale nakonec oba projekty krachly. „Teď ale věříme, že se to podaří úspěšně dokončit,“ dodal Mifka.

13. července 2023

Centrum míčových sportů by mělo být prvním obřím projektem, který povede k dalším změnám nejen kolem výstaviště, ale také napříč celým areálem i prostorem na opačné straně Husovy třídy. Tam by mohl vzniknout například hotel.

Na páteční prezentaci se proto dostavil i ministr zemědělství Marek Výborný. „Díky dalším změnám se mnohem více zpřístupní areál výstaviště. Bude opravdu multifunkční, nabídne možnosti ubytování. Budějovice budou moci pořádat velké kongresy a konference. Oba břehy řeky Vltavy propojí lávky,“ vyjmenoval Výborný plány kraje, města i ministerstva do dalších let.