Po poli nešla velká šelma, ale kočka, ukázala zooložka testem s maketami

Autor: khr
  10:32aktualizováno  10:32
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Zooložka Hana Bednářová provedla test s maketami na Táborsku u Dlouhé Lhoty. | foto: AOPK ČR

Na jihu Čech přibývá hlášení o výskytu černé kočkovité šelmy. Policisté je musí všechny prověřit, konzultují je s odborníky, upozorňují starosty. Nyní zooložka z krajského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR udělala test s maketami. Z výsledků vyvozuje, že na videu z Táborska není zachycený panter, ale velká kočka domácí.

Zooložka Hana Bednářová se vydala na Táborsko ke Dlouhé Lhotě, kde bylo natočené video s černým zvířetem pohybujícím se po strništi.

Uplynulý pátek posadila do místa identifikovaného podle videozáznamu dvě makety, jednu v reálné velikosti velké kočky domácí a druhou v průměrné velikosti velké kočkovité šelmy.

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„Makety vyfotografovala z identického místa, odkud byly natočené originální záběry. Výsledek vidíte na fotografiích: na poli u Dlouhé Lhoty byl jednoznačně pořízen záznam zvířete o velikosti kočky domácí. Podobným způsobem lze jednoduše ověřit další záznamy,“ píše se ve zprávě na facebooku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochranáři ale zároveň upozorňují, aby byli lidé do vyřešení letošních zpráv o výskytu velké kočkovité šelmy obezřetní. V případě setkání s podezřele velkým zvířetem je na místě opatrnost.

Zooložka Hana Bednářová provedla test s maketami na Táborsku u Dlouhé Lhoty.
Detail ze záběrů pohybujícího se zvířete na strništi u Dlouhé Lhoty.
Zooložka Hana Bednářová provedla test s maketami na Táborsku u Dlouhé Lhoty.
Zooložka Hana Bednářová provedla test s maketami na Táborsku u Dlouhé Lhoty.
4 fotografie

„Zvíře zdokumentujte až z bezpečné vzdálenosti a dříve než ho zveřejníte, konzultujte určení s odborníky, aby se zbytečně nešířily poplašné zprávy kolem pozorování běžných druhů středoevropské přírody. Letos je kvůli suchu nižší vegetace na loukách a obilných polích, proto mohou běžná středně velká zvířata jako kočky a podobně z vegetace vyčnívat víc, než jsme zvyklí,“ připomínají odborníci.

Podnětům veřejnosti, které se týkají výskytu velké kočkovité šelmy na jihu Čech, se již několik týdnů věnují i policisté. Oznámení o jejím pohybu obdrželi několik, nejvíce z Táborska, Jindřichohradecka a z Českobudějovicka.

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„Oznámení policisté prověřují, na místa výskytu jezdí. Informují starosty dotčených obcí, myslivecká sdružení. O situaci jsou informovaní také pracovníci Krajské veterinární správy. Fotografie a videa, která obdržíme, konzultujeme s odborníky - zoology a veterináři. S nimi konzultujeme i postupy v případě, že by se výskyt prokazatelně na některém místě potvrdil,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Černá kočkovitá šelma

Lidové označení „černá puma“ nebo „černý panter“ se používá ve spojení s černou (melanickou) formou dvou druhů velkých kočkovitých šelem: jaguára amerického a levharta skvrnitého. Levhart skvrnitý (též známý jako leopard, panter nebo pardál) žije v Africe a Asii. Jaguár americký obývá území od Mexika po Paraguay a Argentinu. Oba jsou podobně zbarvení: na okrově až cihlově zbarvené srsti jsou rozmístěné černé skvrny a rozety. Spodní část těla je světlejší. Někteří jedinci jaguára amerického nebo levharta skvrnitého však mají srst zbarvenou černě díky vysoké produkci pigmentu melaninu. Oproti tomu puma americká má jednolitě zbarvenou srst, která se pohybuje od hnědožluté po šedočervenou. Černé (melanické) formy pumy americké nejsou vědecky doložené.
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Dodala, že dosud však ze záznamů a fotografií, které veřejnost poskytla, nelze po konzultaci s odborníky jednoznačně říci, že opravdu jde o velkou kočkovitou šelmu. Ve středu dopoledne obdrželi policisté oznámení o jejím výskytu hned ve dvou okresech.

„Situaci bohužel nepomáhají někteří lidé, kteří někdy opravdu vtipnými fotografiemi, které jsou leckdy na první pohled upravené, zásobují sociální sítě. Ne každý však příspěvek jako vtip vyhodnotí a následně šíří obavy dále,“ konstatovala Krausová a ujistila, že oznámení o možném výskytu velké kočkovité šelmy policisté nepodceňují a prověřují. „Oceníme však relevantní informace podané včas na a linku 158,“ uzavřela.

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