Spolky brání rozvoji golfového areálu. Zarazily hotel, teď odmítají „stodolu“

Majitel areálu usazeného v kopcovité krajině České Sibiře řeší další problémy, před dvěma lety mu komunální politici nepovolili vybudovat menší hotel s podzemními garážemi. Teď jde o povolení stavby objektu pro parkování strojů na přilehlé louce.

„Bude to stavba ve tvaru vesnické stodoly. U všech objektů se snažíme, aby zapadly do zdejší krajiny. To je i případ klubovny s restaurací, která získala architektonické ocenění. Všechny záměry diskutujeme předem s místními obyvateli a zastupiteli. Bohužel největší kritika jde od spolků, které pak ovlivňují politiky a veřejnost nepřesnými informacemi,“ myslí si manažer firmy Golf Čertovo břemeno Robert Fikar.

Oponenti ze spolků Naplaveno a Pod Javorovou skálou mají totiž obavy, že společnost se chystá dál rozvíjet po chráněné Jistebnické vrchovině a ohrožovat tímto populárním sportem zdejší pohodu a režim nadregionálního biocentra, na kterém hřiště leží. Vyvolaly dokonce petici za zastavení rozvoje golfu a staveb dalších objektů.

Poslední veřejné projednávání ke změně územního plánu v Jistebnici se odehrálo podle zúčastněných stran na rozdíl od předešlých schůzek nekonfliktně a celkem kultivovaně. Řešily se pouze argumenty pro úpravy a proti úpravám v dokumentu. Přesto neshody trvají.

„Máme podezření, že deklarované technické zázemí bude jen zástěrka pro další stavby na volné louce. Rozšiřování projektu takzvanou salámovou metodou,“ uvedla členka rady spolku Pod Javorovou skálou Magda Rezková.

Čertovo břemeno Osmnáctijamkové golfové hřiště založil v roce 2000 na ploše 37 hektarů v částečně vylidněné osadě Alenina Lhota bývalý diplomat Jiří Němec. Před tím v 80. letech minulého století zde zakoupil a zrenovoval selskou usedlost a téměř vylidněnou oblast se rozhodl oživit ve vesnickém stylu. Dnes

má místní sportovní klub

na 300 členů. Statut nadregionálního biocentra získala lokalita až po vybudování hřiště.

Oponenti se bojí, že golf se zde rozroste masově a zaplaví místo automobilovou dopravou. Upozorňují na nedaleký lyžařský areál Monínec, v jehož okolí už ubytovací zařízení nabízejí 500 lůžek. V Alenině Lhotě je jich už téměř stovka. Také proto jistebničtí zastupitelé na jaře 2022 plány na stavbu nového hotelu pro golfisty zarazili.

Starosta města Jiří Popelka potvrdil, že současná změna se opravdu týká jediné stavby na přilehlém zatravněném pozemku, kde má vyrůst technické zázemí a parkoviště. „Další vývoj navrhované změny příslušného územního plánu záleží na zastupitelích. Budou o ní hlasovat, až k ní vypořádáme všechny připomínky,“ uvedl starosta.

Kdy se zastupitelé ke schvalování změny dostanou, se neodvážil ani odhadnout. K návrhu nového územního plánu města před dvěma lety totiž přišly stovky připomínek. Některé se týkaly rozvoje území v Alenině Lhotě, kde proti sobě dnes stojí místní usedlíci a podnikatelé z golfového areálu.

Podle jeho manažera Fikara mají tito lidé většinou zkreslené představy. Jako že parkoviště se musí zvětšit kvůli robustním autům klientů z Prahy. Nebo že nové stavby odčerpají podzemní vodu plánovanými vrty. Ty mají podle něj většinou sloužit jen jako tepelná čerpadla.