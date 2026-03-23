České Budějovice chtějí sjednotit podobu mobiliáře ve městě. Jedná se například o lavičky, koše nebo předzahrádky restaurací. Jednotná podoba má zlepšit vizuální dojem. Rozhodli o tom dnes na svém zasedání českobudějovičtí zastupitelé. Pro úpravu vzhledu veřejného prostoru hlasovalo všech 36 přítomných.
"Nejedná se o nějakou revoluci. Všechny kroky chceme dělat postupně například při různých opravách nebo údržbách," řekl náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek (Naše Česko).
Město připravilo manuál designu veřejného prostoru. Například ve smlouvách o pronájmech městských pozemků bude jednou z podmínek, aby nájemce jednotnou vizuální podobu dodržoval. "Nechceme kvůli tomu dělat novou vyhlášku. Bylo by to velmi komplikované, muselo by v ní být odpovězeno na spoustu otázek a mám pocit, že by nás to možná až moc sešněrovalo," řekl Šebek.
Dodal, že cílem projektu je mimo jiné to, aby město bylo sociálně přívětivé. Znamená to například, že by mělo být bezpečné pro handicapované lidi. "Pro veřejný prostor je tento záměr dobrá zpráva a pro nás jako jeho uživatele také. Proto pro něj hlasuji všemi deseti," řekl opoziční zastupitel Martin Novotný (Piráti).
Šebek uvedl, že nejkomplikovanější zřejmě bude vizuální změna předzahrádek restaurací. "Ale s provozovateli jsme o tom mluvili už loni. A jak jsem říkal, chceme vše dělat postupně, nebude to hned a najednou," řekl. Dodal, že manuál designu veřejného prostoru bude sloužit hlavně novým projektům ve městě.