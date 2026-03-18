České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům korun. Mateřskou školu v Nerudově ulici navštěvuje 147 dětí. Provoz školy bude při rekonstrukci pokračovat. ČTK to řekl vedoucí oddělení vnějších vztahů českobudějovického magistrátu Petr Lamač.
"Nerudovka je po K. Štěcha, Zeyerově a Větrné další velká mateřská škola, kterou kompletně zrekonstruujeme. Dojde tam ke snížení energetické náročnosti, stavebním úpravám uvnitř jednotlivých budov i venkovního prostoru," uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko). Oprava začne v červenci a město ji rozdělí na tři etapy, které potrvají přibližně rok.
"Vzniknou nové dispozice objektu, obvodové stěny se zateplí, dostanou novou omítku se samočisticím efektem, odolnou vůči mikroorganismům. Nové budou i rozvody vody a kanalizace. V areálu budou řešeny i zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy i herní prvky a na střeše pavilonu I bude osazena fotovoltaická elektrárna," řekl Maroš.
Dodal, že město chce postupně modernizovat všechny zřizované mateřské školy, kterých je 21. Konečné náklady na obnovu mateřské školy Nerudova vzejdou z výběrového řízení.