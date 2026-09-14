České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 mil. Kč

České Budějovice hospodařily v prvním pololetí se schodkem 81 milionů korun. Příjmy za prvních šest měsíců dosáhly 2,11 miliardy korun a výdaje 2,19 miliardy korun. Žádná velká investiční akce zatím nenabrala zpoždění. ČTK to při dnešním zasedání městského zastupitelstva řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
"Město se drží schváleného rozpočtu pro letošní rok. Hospodaříme s příjmy přibližně 53 procent proti předpokladu, což znamená, že je máme lehce vyšší. Výdaje za první pololetí jsou na úrovni 37 procent, což je běžné, protože tu částku ovlivňují kapitálové výdaje, kde jsme na 25 procentech," uvedl Maroš.
Dodal, že u investic bývá standardní, že za první pololetí město nevydá přesně polovinu z plánované částky. Na letošek si České Budějovice schválily kapitálové investice na úrovni 1,3 miliardy korun. "Za první pololetí jsme na investice dali 470 milionů korun, což je vyšší číslo než bývalo v minulých letech na kapitálové výdaje za celý rok," uvedl Maroš.
Českobudějovičtí zastupitelé si pro letošní rok schválili městský rozpočet se schodkem 726 milionů korun. Radnice předpokládá příjmy 3,8 miliardy korun a výdaje 4,5 miliardy. Schodek rozpočtu bude město financovat z rezerv z minulých let.
Město letos například zahájilo úpravu Senovážného náměstí, které nyní z velké části slouží jako parkoviště. Radnice postupně hodlá vybudovat místa pro zaparkování pod zemí. Na povrchuplánuje vytvořit více zelené plochy. Náklady na úpravu Senovážného náměstí budou 600 milionů korun. Radnice také opravuje několik vozovek, což někdy komplikuje dopravu ve městě. "Ale všechny rekonstrukce postupují podle harmonogramu a neočekáváme žádné zpoždění," uvedl Maroš.