Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Pavel Kortus, Lukáš Marek
  9:32aktualizováno  9:32
Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale průjezdů na žlutou či červenou neubylo. Kamery mohou postupně přibýt i na dalších místech.

Na semaforu se zelená barva změní na žlutou. Místo brzdy však řidič prudce šlápne na plyn a už očividně na červenou projíždí křižovatku. Šoféři z jiných směrů musejí počkat, přestože by měli mít volno, jinak by došlo ke střetu.

Nebezpečné projíždění křižovatek na červenou je v Českých Budějovicích celkem standardem. „Nedávno jsem byl svědkem, jak takhle řidič ohrozil i sanitku,“ všiml si jeden z obyvatel krajského města Tomáš Morávek.

A podobné zkušenosti mají stovky a stovky řidičů. Jedním z nejrizikovějších míst je frekventované křížení Husovy třídy a Dlouhé louky u výstaviště. Potvrdily to statistiky z průzkumu redaktorů MF DNES v květnu 2024. Situace trvá.

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).
Křížení Mánesovy a B. Němcové. Z fotografie je patrné, že řidič audi už projíždí na červenou.
Na křížení ulic Mánesovy a Boženy Němcové jsou přestupky také celkem časté. Při pozorování se dokonce stalo, že na červenou projeli tři řidiči za sebou.
Křížení ulice Mánesovy a B. Němcové
5 fotografií

V půlce ledna 2026 se na místo vrátili. Znovu v čase ranní špičky počítali průjezdy vozidel na žlutou a na červenou. Výsledky se částečně pozměnily, ale četnost prohřešků zůstává podobná.

Navíc ještě přibylo velmi nebezpečných situací. Provoz je díky dálničnímu obchvatu Budějovic hlavně na Dlouhé louce nižší než před rokem a půl, na porušení předpisů to však znát není. Tehdy bylo za hodinu 103 prohřešků (84 průjezdů na žlutou, 19 na červenou), letos 99 (63 na žlutou, 36 na červenou).

Výrazně tedy stoupl hlavně průjezd na červenou. Sedmkrát z toho vznikly velmi nebezpečné situace, kdy byla nehoda blízko a slyšet byl i klakson. Výrazná většina prohřešků se stala na Dlouhé louce hlavně ve směru od Českého Krumlova na Písek. Svádí k tomu právě i nižší provoz, kdy řidiči často plynule přijíždějí k semaforu a v rychlosti na poslední chvíli „proletí křižovatku“ s tím, že to ještě stihnou.

Na červenou jako standard, projedou i tři řidiči za sebou. Přibude kamer

Jednotlivé intervaly za sebou následují rychle, a tak vznikají nebezpečné okamžiky. Kromě rizika srážky a finančního postihu si však řidiči tímto manévrem příliš nepomohou. Na další zelenou v tomto místě se čeká většinou jen necelou minutu.

Pomoci má řešení, které českobudějovická radnice chystá už nějaký čas – kamerový systém, který bude tyto prohřešky řidičů pokutovat. Původní záměr byl zprovoznit ho již v minulém roce, což se nepovedlo. Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš potvrdil, že je projekt připravený a letos začnou kamery sledovat průjezdy na červenou.

„Na akci máme prováděcí dokumentaci i vydané stavební povolení. Musíme tedy vysoutěžit dodavatele a po instalaci můžeme vše spustit,“ uvedl Bureš. Zařízení vyjde na několik milionů. Podle dřívějšího odhadu náměstka je třeba pro každý jízdní pruh jedna kamera, která stojí zhruba 1,3 milionu korun bez daně.

Spuštění kamer oznámí veřejnosti

Vedení města si od toho slibuje výrazné zlepšení situace na této vytížené křižovatce. „Spuštění kamer a celého systému nebudeme nijak tajit a předem to veřejnosti oznámíme. Nejde nám o vybírání pokut, ale o to, aby se v místě jezdilo podle předpisů a bezpečněji,“ zdůraznil Bureš.

Situaci na křižovatce dlouhodobě vnímá i policie. „Víme o záměru budějovické radnice na zřízení nového kamerového systému a necháváme to v tuto chvíli na ní. Zaměřujeme se na tuto křižovatku standardně. Více se zajímáme o úseky, kde dochází k tragickým dopravním nehodám. Tento mezi ně nepatří,“ shrnul jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Očekává, že se kamery osvědčí.

Konec testování kamer, za jízdu na červenou už se v Hradci rozdávají pokuty

Velmi dobře trochu podobná věc zafungovala třeba na nedalekém Srubci, kde už skoro dva roky funguje úsekové měření. Řidiči tam jezdili třeba až stovkou, to se nyní prakticky neděje. Meziročně tam podle Bureše klesl počet přestupků o dalších třicet procent.

Pokud by se v Budějovicích sledování křižovatky na Dlouhé louce s následnou možností pokutování osvědčilo, může radnice zavést stejné opatření i jinde. „V takovém případě se pak nabízí křižovatka za viaduktem na Rudolfovské v místě odbočení do Suchého Vrbného, a dále pak například Senovážné náměstí,“ upozornil náměstek.

I podle dřívějšího sledování dopravy v krajském městě jsou průjezdy na červenou běžné také na křížení ulic Boženy Němcové a Mánesovy či na frekventované křižovatce Strakonické a Pražské. Podle zákona je jízda na žlutou a červenou klasifikovaná stejně. Hrozí za to pokuta 4 500 až 6 tisíc korun, k tomu šest trestných bodů.

