Novým českobudějovickým primátorem se dnes stal Tomáš Chovanec z uskupení Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN). Vede koalici, kterou kromě HOPB/STAN tvoří ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. Má 26 zastupitelů ze 45. Pro Chovance dnes hlasovalo 28 zastupitelů.
České Budějovice byly s Ústím nad Labem jedním ze dvou krajských měst, která po komunálních volbách neměla nové vedení. Chovanec ve funkci střídá Dagmar Škodovou Parmovou z hnutí Naše Česko. Právě hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby nedávné volby v Českých Budějovic vyhrálo. Skončilo společně s ODS v opozici.
"Určitě se jako koalice shodujeme v tom, že nepřicházíme na radnici, abychom hned vyvěsili projekty, které budeme rušit. Chceme na začatou práci navázat a pokračovat v ní. Z druhé strany víme, že rozpočet města je poměrně napjatý a pokud bychom chtěli plánovat další velké investice, museli bychom si vzít úvěr. Nebo bychom museli dělat menší věci, což je cesta, nad kterou intenzivně přemýšlíme. Jedná se o malé věci v jednotlivých čtvrtích, což máme v našem programu hodně akcentované," uvedl Chovanec.
V Českých Budějovicích vyhrálo podzimní volby Naše Česko s 15 mandáty. Druzí skončili HOPB/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté skončilo uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.