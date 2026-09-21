České Budějovice od příštího roku prodlouží linku MHD do Švábova Hrádku

České Budějovice od příštího roku prodlouží trasu autobusové linky 12 městské hromadné dopravy. Bude jezdit také do Švábova Hrádku. Rozhodla o tom dnes rada města. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).
"Chceme tím poskytnout pravidelnou hromadnou dopravu lidem, kteří na Švábově Hrádku a v okolí žijí. Momentálně tam jezdí pouze autobusy pro děti do škol," uvedl Bureš. Linka číslo 12 spojuje průmyslovou oblast v okolí Okružní ulice a nádraží, od příštího roku by spoje dále jezdily na sídliště Máj a odtud přes Švábův Hrádek do centra města. Roční náklady na prodloužení trasy se pohybují kolem osmi milionů korun.
Bureš dodal, že linka číslo 12 bude do Švábova Hrádku jezdit denně. Četnost spojů zatím není známá, detaily bude řešit dopravní podnik města. Švábův Hrádek je součástí Českých Budějovic, nachází se na jeho jihozápadní periferii.
Dopravní podnik města České Budějovice zajišťuje přepravu v krajském městě, v 15 obcích a v sezoně také na letiště. Dopravu zajišťují nízkopodlažní autobusy a trolejbusy na 22 denních a dvou nočních linkách. Na osm trolejbusových linek v pracovní dny při plném provozu vyjíždí 46 vozů. Autobusy zajišťují dopravu na 16 linkách, v pracovní dny vyjíždí do ulic ve špičce 61 vozů.