České Budějovice opravují chráněnou Kendeho vilu, rekonstrukce potrvá dva roky

České Budějovice zahájily rekonstrukci chráněné Kendeho vily, která je nejvýznamnější židovskou památkou ve městě. Práce na obnově domu poblíž centra potrvají do roku 2028. První etapa bude stát osm milionů korun. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města.
Objekt patří městu, ale dva roky jej provozuje jihočeská pobočka Paměti národa. "Pro nás je Kendeho vila místem, kde můžeme právě ve spolupráci s Pamětí národa nabízet různé programy pro milovníky historie, ale také pro žáky, kteří sem chodí se svými učiteli dějepisu. A v roce 2028 zde chceme našim občanům i návštěvníkům města přibližovat ty osudové osmičky v historii národa," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
První fáze rekonstrukce se týká venkovních prostor. Město opraví fasádu a střechu. Práce se pak přesunou do interiéru. "Ale i po rekonstrukci vnitřek zůstane ve stejné podobě a zachováme tak ducha vily," uvedla primátorka.
Stavba je stará 103 let, nechala si ji zhotovit židovská rodina Kohnových, která si poté změnila příjmení na Kende. Její členové ale za války skončili v koncentračních táborech. Podle památkářů v sobě vila kombinuje rezidenční a reprezentativní funkci. Objekt koupilo město před třemi lety od soukromé majitelky za 20 milionů korun. "Vila je významnou částí historie města. Chceme zde představovat prolínání česko-německo-židovského živlu v Českých Budějovicích," uvedl náměstek českobudějovické primátorky Tomáš Bouzek (TOP 09).