České Budějovice podpoří z participativního rozpočtu osm projektů

České Budějovice podpoří v příštím roce z participativního rozpočtu osm projektů. Rozdělí mezi ně 10 milionů korun. Do letošního participativního rozpočtu podali lidé 73 návrhů, z nichž jich do finálního hlasování postoupilo 27. ČTK to řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.
"Opět se ukázalo, že participativní rozpočet má smysl, protože přesně ukazuje, co lidé chtějí zlepšit. Nyní je řada na nás, abychom všechny úspěšné vítěze z papíru proměnili v reálnou skutečnost už v roce 2027," řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
Největší podporu lidí získal projekt revitalizace parku Staroměstská. Dále participativní rozpočet rozdělí peníze například na rekonstrukci multifunkčního sportoviště Větrná, výstavbu osmi nových knihobudek nebo na nový povrch cyklostezky v Suchém Vrbném.
Projekty by měly být dokončeny do dvou let. Lhůta se však může s ohledem na technickou a administrativní náročnost jednotlivých staveb či úprav prodloužit.