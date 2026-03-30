České Budějovice postaví na Složišti pumptrackovou dráhu pro děti

České Budějovice postaví v areálu Složiště další pumptrackovou dráhu. Bude sloužit především dětem do deseti let. Město ji vybuduje vedle současné pumptrackové dráhy, kterou využívají starší cyklisté. ČTK to po dnešním zasedání městské rady řekl náměstek primátorky Michal Šebek (Naše Česko).
"Současná pumptracková dráha je hodně vytížená a potkávají se zde zkušení jezdci se začátečníky, což nemusí být z pohledu užití sportu a bezpečnosti to nejlepší. Proto v jejím těsném sousedství vznikne druhá, primárně určená jen pro děti do 10 let, koloběžkáře i malé bikery. Hotovo by mělo být zhruba v polovině května," uvedl Šebek.
Složiště je sportovní areál, kde je několik fotbalových hřišť. V budoucnou se má komplex o rozloze několika hektarů rozšířit o další sportoviště. V plánu je výstavba atletické haly nebo bazénu.
Šebek dodal, že město připravuje další aktivity pro cyklisty. Například chce od dubna na měsíc vybudovat malou pumptrackovou dráhu v areálu Výstaviště. V polovině dubna pak dokončí rekonstrukci minibikeparku na sídlišti Máj. "Tady to bereme doopravdy z gruntu. Na místě se odstranilo křoví i nálety, udělaly se terénní úpravy, navezla se nová zemina a vymodeloval terén," uvedl.