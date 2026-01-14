Potvrdili to policisté a hasiči na sociální síti X.
Profesionální hasiči z českobudějovické stanice museli odvětrat a zkontrolovat okolní byty. Evakuace dalších bytů nebyla nutná.
Při požáru zemřel jeden muž, jedna žena utrpěla středně těžké popáleniny a záchranáři ji převezli do českobudějovické nemocnice.
Tři další lidé - dvě ženy a jeden muž - se nadýchali kouře a záchranáři je ošetřili na místě, jejich převoz do nemocnice nebyl nutný. ČTK to řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková. Hasiči dostali požár rychle pod kontrolu, evakuace lidí z dalších bytů nebyla nutná.
Hasiči zachránili 25 lidí z hořící bytovky, událost šetří policie jako obecné ohrožení
Požár v bytovém domě byl nahlášen ve 20:14. Zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, uvedli policisté a hasiči na sociální síti X.
Prvotní informace hovořily o několika zraněných. Mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík ČTK řekl, že hořelo ve druhém patře zhruba šestipatrového bytového domu.
