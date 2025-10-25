Nehoda se stala asi v 07:00 v ulici H. Kvapilové. „Projíždějící rychlík České Budějovice - Praha srazil muže, který pravděpodobně úmyslně vstoupil na koleje před jedoucí vlak,“ dodala mluvčí.
České dráhy předpokládají, že provoz obnoví v 09:00.
Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici i v pátek. Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým nádražím.
Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic
Ve stejném čase způsobila komplikace v železniční dopravě další nehoda, ke které došlo v Pardubickém kraji. Vlak tam srazil člověka, provoz na koridoru stál.