Budějovičtí strážníci odzbrojili muže s nožem, za video ze zásahu mají cenu

Oba strážníci byli na rutinní kontrole, když dostali upozornění, že se mezi lidmi pohybuje někdo s nožem. Muže zneškodnili. Chvilku poté si ho převzala hlídka státní policie, která na místo také dorazila.

Celý zásah natočila kamera strážníků a ti převzali cenu v soutěži magazínu Týdeník policie. „Kdybych měl dělat reklamní video pro městskou policii, natočím ho právě takto,“ ocenil záběry publicista Mirek Vaňura, který byl jedním z porotců soutěže.

„Jednou rukou jsem zapnul kameru a druhou otevřel auto a dál už se soustředil jen na zákrok,“ popsal strážník Jakub s tím, že natáčení videa rozhodně nebylo jeho primárním cílem.

Ke zneškodnění použili teleskopické obušky. Střelná zbraň, jak dodal, v tomto případě nepřicházela v úvahu. „Byla tam spousta lidí a hrozilo by, že střela projde měkkými částmi dotyčného a zasáhne někoho dalšího. To je nepřípustné,“ vyprávěl. Obušek naproti tomu nabízí podle něj spoustu dalších možností, a to včetně vlastní obrany.

Pokud by útočník vyrazil proti strážníkům, nůž narazí právě na obušek. „Máme v popisu práce chránit ostatní. Jsme na to vycvičení, máme k tomu vybavení. Takže musíme riskovat i to, že nás útočník může nožem poranit,“ připustil druhý zasahující strážník Vojtěch.

„Později jsme se dozvěděli, že šlo o psychicky nemocného člověka. Ale na první pohled jsme viděli, že je takzvaně úplně prázdný. Tady nikdy nevíte, jak bude reagovat,“ popsal Jakub. Dodal, že v tomto případě by ho navíc namířená pistole mohla vydráždit k ještě agresivnějšímu chování.

„Sám pocházím z Hradce Králové a shodou okolností jsem byl asi kilometr od místa, kde se staly dvě vraždy. Sám jsem toho viděl při výjezdech s policií mnoho a také zažil, ale tato událost mnou hluboce otřásla. Jsem přesvědčený, že ve vašem případě šlo o minuty. Tím, že jste byli blíže než policie a profesionálně jste zasáhli, jste někomu zachránili život. Zdraví určitě,“ komentoval zásah Vaňura.

„Tato soutěž nehodnotí techniku zákroku jako takovou, přesto jsem přesvědčený, že vám zde není co vytknout. Jen pochválit a poděkovat,“ dodal.

„Budějovice jsou proti severu Čech jako lázně“

Oba parťáci pocházejí ze severních Čech. „Narodil se mi syn a já si uvědomil, že nechci, aby vyrůstal v prostředí, které jsem okolo sebe každý den viděl. Tady v Budějovicích si proti tomu v práci připadám jako v lázních. Podobné zákroky jsme měli na denním pořádku. Alkohol, drogy. Takže už mám zkušenost a takového člověka poznám na první pohled,“ vrátil se k případu z loňského léta Jakub.

Osobně si právě používání kamer pochvaluje. „Chrání mě to. Lidé si mohou stěžovat, že jsem se třeba nechoval vhodně a něco jsem řekl nebo udělal. Na záznamu je to pak jasné. Typickým příkladem je, že se setkáváme s útokem lidí, kteří se nás snaží vyprovokovat a nahrávají si to. Pak si to sestříhají, upraví a nahrají na sociální sítě. A my máme důkaz, jak to bylo doopravdy,“ ujasnil. „V některých případech, když jim oznámím, že si vše nahráváme, tak toho nechají úplně.“

„Video jasně dokladuje, že městská policie tu není jen kvůli dopravním přestupkům a nasazování botiček špatně zaparkovaným vozům. Strážníci jsou často ti první, kdo se musí postavit proti násilí v ulicích,“ komentoval nahrávku náměstek primátorky Lubomír Bureš.

„Jsem pyšný na své strážníky, že tímto a jinými skutky dokazují, že Městská policie České Budějovice je bezpečnostní složka, na jejíž profesionalitu se mohou spolehnout všichni občané. Naše filozofie rychlé reakce na nebezpečí, kterou jsme zavedli před rokem, sklízí v tomto i jiných zákrocích úspěchy,“ doplnil ředitel strážníků Martin Hrinko. Ocenění strážníci si nepřáli zveřejnit celá jména.