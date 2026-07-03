České Budějovice vypsaly výběrové řízení na úpravu letního kina Háječek, kde má vzniknout multifunkční prostor. Jedná se o zakázku za více než 220 milionů korun. Areál v blízkosti centra města by měl zahájit provoz v roce 2028. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
"Dominantou prostoru bude rekonstruované letní kino. Ale chceme, aby místo sloužilo veřejnosti celý rok," uvedl Maroš. V létě by se mohly v Háječku promítat filmy a konat kulturní akce, na podzim a na jaře by mohl sloužit koncertům nebo divadelním představením. V zimě by v Háječku mohla být ledová plocha pro veřejné bruslení, které nyní nabízí zimní stadion. Dále by se v parku mohly konat gastronomické festivaly.
Kapacita prostoru by měla být 1100 míst k sezení a 2000 k stání. Rekonstruovaný Háječek by se měl otevřít veřejnosti v roce 2028, kdy budou České Budějovice Evropským hlavním městem kultury.
Jedná se o další projekt, který město vytváří u řeky. Letos u soutoku Vltavy a Malše otevřelo vyhlídkové molo. Dřevěná konstrukce nad hladinou řek funguje také jako kotviště pro menší lodě. Dále město upravuje Zátkovo nábřeží, kde vznikne náplavka.