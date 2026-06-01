České Budějovice začnou přes dopravní podnik nabízet sdílená kola

České Budějovice začnou od 1. července nabízet veřejnosti sdílená kola. Stanou se tak podle náměstka primátorky Metra Maroše (Naše Česko) prvním městem v republice, které bude službu provozovat prostřednictvím dopravního podniku, jehož jsou České Budějovice jediným akcionářem. V počátku budou moci lidé využívat dvě stovky kol na 170 stanovištích, řekli dnes zástupci města novinářům.
"České Budějovice jsou prvním městem, které zavádí systém vlastních sdílených kol zakomponovaných pod dopravní podnik. Nutně potřebujeme lidi dostat z aut na jiné dopravní prostředky. Z toho důvodu budou moci lidé využívat službu sílených kol jako součást předplatného na městskou hromadnou dopravu," řekl Maroš.
Majitel předplatného na MHD bude moci zdarma využít čtyřikrát denně na půl hodiny sdílené kolo. Podle vedení města jde o časové úseky, při nichž by lidé mohli využít službu například na cestu do práce, nebo nějakou jinou aktivitu. Bez předplatného na MHD pak bude stát půjčení na 30 minut 20 korun a následná další minuta vždy korunu. Českobudějovická sdílená kola se v budoucnu stanou součástí krajského integrovaného dopravního systému, který začne fungovat rovněž 1. července.
Město předpokládá, že by od podzimu mohl být počet kol ve městě dvojnásobný. Lidé by tak využívali na čtyři stovky bicyklů. Radnice chce spolupracovat s okolními obcemi, jejichž obyvatelé dojíždějí do Českých Budějovic do zaměstnání. "Byli bychom rádi, pokud by na tuto cestu také používali sdílená kola," řekl náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek (Naše Česko).
Město zatím investovalo do projektu šest milionů korun. Předpokládá, že roční náklady na provoz budou kolem několika milionů korun. "Myslíme si, že to je přijatelná cena za to, abychom se pokusili zklidnit automobilovou dopravu v Českých Budějovicích," uvedl Maroš.