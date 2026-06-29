České Budějovice zahájily prodej starších kol, o něž se majitelé nehlásí

České Budějovice dnes zahájily prodej jízdních kol, k nimž se jejich majitelé tři roky nehlásí, a končí ve ztrátách a nálezech. Zájemci si mohli vybírat z více než 40 bicyklů. Prodej, který organizoval českobudějovický magistrát, trval jen několik minut, lidé si kola rychle rozebrali.
"Tato akce vždycky vyvolává poměrně dost radosti, možná to bude i tím, že Budějce jsou městem cyklistů. Kola se prodávala za částky od stovky po pětistovku," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Dodala, že nejvíce z nich byly pánské bicykly. Menší podíl tvořila dámská a dětská kola. "Jejich stav je různý, na některá se dá hned nasednout a odjet, jiná poslouží spíše jak zdroj náhradních dílů," uvedla primátorka. Zájemci si je mohli vybírat ve skladu v Žižkových kasárnách.
Město má ze zákona skladovat ztracená kola tři roky. Tentokrát magistrát nabízel bicykly z let 2021 a 2022. Dalších 45 kol si budou moci lidé koupit ve středu od 10:00 do 12:00. "Město také nabízí prodej automobilů, o které majitelé dlouhodobě nejeví zájem," řekla mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Brůha Welzlová.