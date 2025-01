České Budějovice zahájily svoz vánočních stromků. Potrvá do 21. února

Harmonogram svozu Pondělí: Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Úterý: Suché Vrbné, Třebotovice, Kaliště, Nové Vráto, Husova kolonie

Středa: centrum, Pražské předměstí, Havlíčkova kolonie, Kněžské Dvory, Nemanice

Čtvrtek: Vltava, Máj, Šumava, Haklovy Dvory, Zavadilka, České Vrbné

Pátek: Rožnov, Nové Hodějovice, Mladé

Odstrojené stromky nepatří kamkoliv na chodník, do nádob na komunální odpad ani ke kontejnerům na bioodpad. Kdo by si chtěl vánoční výzdobu užívat i po 21. únoru, kdy svoz končí, může pak stromky odvézt do sběrného dvora.

„Vždycky platí, že stromky je nutné očistit od ozdob. Materiál z nich totiž poslouží k dalšímu využití, zejména jako součást biomasy pro výrobu tepla v zařízeních k tomu určených. Ty, které takto nelze využít, slouží jako technologický materiál pro rekultivaci kalojemů,“ připomněl Roman Braný ze společnosti FCC České Budějovice.