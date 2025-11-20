Desítky zraněných při srážce vlaků na Českobudějovicku, z toho pět těžce

Nehoda se stala kousek za stanicí Zliv ve směru na Plzeň. Srazil se rychlík R 658 Bezdrev (České Budějovice – Plzeň) a osobní vlak Os 8053 (Dívčice – České Budějovice).
Nahlášena byla na operační středisko záchranné služby v 6:19. Na místě zasahují všechny složky IZS. Hasičů na místo vyjely tři až čtyři desítky.
Hned od prvních okamžiků bylo jasné, že na místě bude více zraněných, proto bylo k nehodě vysláno osm pozemních posádek jihočeských záchranářů a letecká záchranná služba.
„Podle prvních informací z místa zásahu jsou na místě dva těžce zranění a okolo čtyřiceti lehce zraněných osob,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Petra Kafková. Podle aktuálních informací přijala českobudějovická nemocnice pět těžce zraněných.
Krizová linka
Policie spustila krizovou linku: 974 222 158 určena je pro psychologickou pomoc a poskytování informací pro zúčastněné této nehody a jejich příbuzné.
Zdravotníci dokončili třídění a ošetření zraněných. Na místě byly dva evakuační autobusy pro komfort nezraněných a lehce zraněných lidí. Hasiči vyslali k nehodě také svého psychologa.
Evakuační autobusy odjely na stanici hasičů v Českých Budějovicích. Čekají na ně členové intervenčního týmu, jsou pro ně připravené teplé nápoje a je tam i lékař, který, přestože jde o nezraněné osoby, je prohlédne po zdravotní stránce.
Nemocnice České Budějovice aktivovala traumaplán. Přijímá a ošetřuje zraněné. Akutní provoz nemocnice není omezený. Záchranáři rozvezli zraněné i do nemocnic v Písku, Strakonic a Prachatic.
Policie kolem půl deváté informovala, že ztotožňuje všechny zúčastněné, na místě kriminalisté provádějí ohledání místa nehody a zjišťují přesné příčiny události. Dechová zkouška vyloučila alkohol u obou strojvedoucích.
Z důvodu zvýšeného průjezdu složek IZS docházelo k dočasnému řízení provozu policií na křižovatkách: Diamant, Husova x Na Dlouhé louce, Mánesova x B. Němcové.
Příčina srážky zatím není známá
„Probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování mimořádné události. Probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
„Cestující z obou vlaků jsou evakuováni ve spolupráci se záchranáři,“ sdělil dále Kavka.
Příčina srážky zatím není známá. Kavka doposud neupřesnil, jak se nehoda stala. Jestli šlo o o čelní střet, nebo třeba jeden z vlaků narazil do stojící soupravy.
Server Zdopravy.cz uvádí, že pravděpodobně rychlík projel návěstidlo zakazující jízdu. Podobnou informaci na místě zjistil i iDNES.cz.
Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera uvedl, že trať, kde se nehoda stala, není vybavena bezpečnostním systémem ETCS. Také zmínil, že v jednom z vlaků shodou okolností cestoval jeden z inspektorů.
Na místo nehody míří také hejtman jihočeského kraje Martin Kuba.
Omezení potrvá nejméně do oběda
Jak dlouho omezení provozu na trati potrvá, zatím není jasné. České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu v kyvadlovém režimu mezi stanicemi České Budějovice a Dívčice.
„Počet autobusů náhradní dopravy se bude postupně zvyšovat a bude zavedena standardní náhradní autobusová doprava za jednotlivé spoje,“ informovala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
Ve stanicích České Budějovice a Dívčice zajišťují České dráhy informátory/koordinátory pro navigaci cestujících k náhradním autobusům.
Odřeknuty jsou prozatím tři rychlíky. Podle předběžných odhadů mimořádnost potrvá do 15 hodin. Čas se ale ještě může změnit.
Vlaky se střetly mezi stanicemi Zliv a Dívčice.
