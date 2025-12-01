Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Když strojvedoucí udělá chybu a vyjede z nádraží v Táboře i přes spuštěné návěstidlo, převezme kontrolu nad vlakem zabezpečovací systém a soupravu neprodleně zastaví. I mezi Voticemi na Benešovsku a Českými Budějovicemi už totiž funguje systém známý pod zkratkou ETCS.
Jeho zavedení stálo přes 2,3 miliardy korun a technologii slavnostně představili na budějovickém nádraží zástupci Správy železnic (SŽ).
„Systém ETCS ještě zvýší bezpečnost cestujících. Je autonomní, což znamená, že v případě jakýchkoli problémů přebírá řízení a dokáže vlak bezpečně zastavit,“ potvrdil ředitel investičního odboru SŽ Ondřej Göpfert.
Upozornil, že bez tohoto systému by nebylo možné jezdit na vybraných úsecích na trase rychlostí 200 kilometrů v hodině.
Nyní budou na trati mezi Prahou a Budějovicemi jezdit soupravy vybavené technologií ETCS i ty, které ji prozatím nemají. „Od konce roku 2026 však začnou jezdit vlaky na trati pouze pod dohledem tohoto systému. To znamená takzvaný výhradní provoz,“ vysvětlil Göpfert.
|
Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat
Práce na projektu a instalaci začaly už v roce 2021 a z velké části na tuto akci přispěla Evropská unie, bylo to téměř 1,8 miliardy korun. Projekt zahrnoval nejen instalaci samotného jednotného evropského zabezpečovače, ale rovněž vybudování dálkového ovládání stanic, traťových úseků a přejezdů v celém bezmála stokilometrovém úseku mezi Voticemi a Budějovicemi.
„Systém ETCS jsme na jižním koridoru spouštěli postupně. Díky tomu jsme mohli už na konci letošních prázdnin na české železnici poprvé zavést jízdu rychlostí 200 km/h. Úplně hotovo máme ale až nyní, kdy jsme dokončili instalaci zabezpečovače v celém uzlu České Budějovice,“ upřesnil Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽ pro modernizaci dráhy. Doplnil, že už dříve získal evropský systém sousední úsek z Prahy do Votic.
Soubor počítačových center
Zabezpečovač a dálkové řízení provozu vyprojektovaly a následně vybudovaly společnosti AŽD a Sudop Praha. „Pro představu a velmi zjednodušeně, systém je soubor počítačových center, která jsou propojená s čidly v kolejišti a zjišťují polohu vlaku. Dispečer přesně ví, kde vlaky jsou. Systém je propojený i s lokomotivou a dokáže ji ovládat,“ zmínil Petr Faltus, obchodní ředitel AŽD Praha.
Pro cestující je dobrou zprávou i to, že na trati z Prahy do Budějovic přibudou nové spoje InterCity Jižní expres: Praha hl. n. (7.21 hodin) – ČB (8.59) a ČB (12.58) – Praha hl. n. (14.39). V pracovní dny a v neděli bude jezdit navíc i nový rychlík Vltava ČB (21.10) – Praha hl. n. (23.10).
Ale zpátky k ETCS. To funguje na celé trase i přesto, že chybí ještě zdvoukolejnit a zmodernizovat úsek mezi Nemanicemi u Budějovic a Ševětínem. „Momentálně jsme ve fázi tendru, máme otevřené nabídky a pokračuje jejich hodnocení,“ upřesnil Ondřej Göpfert.
|
Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let
Samotná stavba je rozvržená na přibližně sedm let. „Bude ale také záležet na financování,“ doplnil.
ETCS má přibývat i na dalších tratích v regionu. Podle SŽ by to v následujících letech mělo být z Budějovic dál na České Velenice či Horní Dvořiště. Dočkat se má rovněž trasa do Plzně. Právě na ní se předminulý týden srazily u Zlivi vlaky, přičemž 35 lidí pak skončilo v nemocnici.
„Tato nehoda ukazuje, že je třeba pokračovat v rozšiřování moderního zabezpečení, které je schopné lépe předcházet lidské chybě,“ uvedl ministr dopravy v demisi Martin Kupka. Potvrdil, že na trati, kde došlo ke srážce, se počítá se zavedením systému až po roce 2030.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz