Bude to zážitek, těšili se lidé v Budějovicích, jak pojedou s Rejpalem dvoustovkou

Petr Lundák
  11:32aktualizováno  11:32
Jako zajímavé překvapení brali většinou cestující fakt, že je od dneška po železnici z Českých Budějovic do Prahy vozí i Pendolino, a rovnou až rekordní dvoustovkou. Poprvé v Česku jel vlak touto rychlostí z metropole na jih Čech v neděli večer, v pondělí ráno se souprava vracela zpět. Cesta tímto spojem je oproti dosavadním expresům kratší o několik minut.

Nad českobudějovickým nádražím se začne za chvíli rozednívat. Na první nástupiště do přistaveného stříbromodrého vlaku Českých drah IC 591 Pendolino už po půl šesté začínají nastupovat první cestující.

Zmáčknete tlačítko, dveře se před vámi otevřou automaticky a s nimi vám pod nohy vlak „nastaví“ i stupátko. Další dveře uvnitř vlaku jsou také automatizované, posadíte se do pohodlných modrých sedaček a už jen čekáte, až budou hodiny ukazovat 5:59.

Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
To je přesně ten čas, kdy z Českých Budějovic bude každý den odjíždět do Prahy souprava Pendolino. Do cíle dojede už za 90 minut. Na této trati vyslaly České dráhy tento vysokorychlostní vlak poprvé v neděli večer. To jel z hlavního města na jih. V pondělí ráno se vydal opačným směrem.

„Až teď ráno jsem slyšela v rádiu, že mezi Budějovicemi a Prahou jezdí Pendolino. Vůbec jsem to nevěděla, koukala jsem na něj až tady,“ usmívala se s cestovní taškou v ruce na nástupišti Marie Bíchová.

„Pro mě je to novinka. Do Prahy jezdím jednou týdně, většinou expresem. Takže teď bude cesta zase o něco kratší, za to jsem samozřejmě ráda. Bude to zážitek,“ těšila se obyvatelka krajského města a vzápětí si už hledala své místo ve vlaku, který pojmenovali Rejpal.

Milník pro českou železnici. Pendolino z Prahy do Budějovic pojede dvoustovkou

Zkrácení jízdy o několik minut zvládne Pendolino oproti běžným expresním vlakům díky vyšší rychlosti a také technologii naklápění vozů na dvou úsecích jižního koridoru - mezi Voticemi a Sudoměřicemi a mezi Doubím a Soběslaví.

„Zajímavé na této trase je větší stoupání a klesání a pak samozřejmě ta rychlost. Dvě stě kilometrů za hodinu. Celkově trať z Budějovic do Prahy je hezká - Česká Sibiř, Střezimíř, Votice, pak okolí Sázavy u Čerčan, Senohrab. To všechno jsou krásná místa,“ povídal pár minut před odjezdem strojvedoucí Rejpala Jan Vaněk.

Přesně v 5:59 hodin zapískal průvodčí na píšťalku, zamával dopředu ke kabině strojvedoucího, dveře se zavřely a Pendolino se vydalo při rozbřesku směrem na sever. Ještě pár posledních fotek a videozáběrů od přítomných fanoušků a vlak zmizel z dohledu.

Nasazením vlaku IC 591 Pendolino česká železnice prolomila rychlostní rekord. Doposud se na tratích jezdilo 160 kilometrů v hodině. Vysokorychlostní jednotka na této lince poprvé dosahuje rychlosti až 200 km/h. Cestující se tak dostanou do krajského města v novém rekordním čase 95 minut, v opačném směru bude vlak ještě o pět minut rychlejší.

Vlaky pojedou dvoustovkou. SŽ hledá firmu na stavbu koridoru u Budějovic

Pendolino z Prahy odjíždí denně ve 20.27 hodin, do Budějovic pak podle jízdních řádů dorazí ve 22.03 hodin. Z krajského města vyjíždí v 5.59 hodin a v 7.29 je pak v Praze. Základní jízdenka do Pendolina pro dospělého stojí 249 korun, ostatní expresní spoje o 10 korun méně. Naopak stejné pro oba vlaky je možnost cestování první třídou i nabídka a ceny v jídelních vozech.

Podle ředitele ČD Michala Krapince nový spoj také usnadní cestování z východu na jih Čech, protože se jedná o prodloužení vlaku SC 500 z Bohumína do Prahy. „Fakticky i funkčně tak dochází k prodloužení tohoto spoje a vzniku unikátního přímého spojení Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha – Tábor – České Budějovice,“ uvedl.

