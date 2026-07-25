Českobudějovická nemocnice jako první v ČR operuje mozek novou technologií

Českobudějovická nemocnice začala operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie pomáhá zavádět zevní komorové drenáže. Českobudějovická nemocnice je podle její mluvčí Ivy Novákové první v Česku, kde tímto způsobem mozek operovali.
"Rozšířená realita představuje perspektivní technologii s významným potenciálem do budoucna a jsme rádi, že ji můžeme jako první v České republice využívat při operacích mozku. Po pracovištích v Amsterdamu a Utrechtu se naše oddělení stalo třetím centrem na světě, které tento systém využívá. Dosud byl systém celosvětově použit u pěti pacientů," uvedl primář neurochirurgického oddělení českobudějovické nemocnice Jiří Fiedler.
Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků z magnetické rezonance a počítačové tomografie.
"Zavádění moderních informačních technologií využívajících umělou inteligenci vyžaduje důkladnou přípravu, ověření a splnění legislativních požadavků. Prioritou zůstává bezpečnost pacienta a ochrana jeho dat. Systém všechny tyto požadavky splňuje, proto jej můžeme využívat také přímo při operačních výkonech," dodal Fiedler.
Jediným akcionářem českobudějovické nemocnice je Jihočeský kraj. Nemocnice patří mezi největší zaměstnavatele v kraji, pracuje v ní na 3600 lidí.