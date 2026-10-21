Českobudějovická nemocnice jako první v kraji nabízí léčbu chronické bolesti

Českobudějovická nemocnice jako první v kraji poskytuje novou léčbu chronické bolesti. Týká se především pacientů, kteří mají dlouhodobé problémy se zády nebo nohama. Metoda elektricky stimuluje míchu, a snižuje tak vnímání bolesti, informovala českobudějovická nemocnice. Zákroky nabízí nové Centrum neuromodulační léčby chronické bolesti, jediné pracoviště tohoto typu v kraji.
"Pacienti z regionu dosud museli za neuromodulační léčbou cestovat do vzdálenějších zdravotnických zařízení. Nové pracoviště jim přináší tuto vysoce specializovanou metodu blíže domovu, a výrazně tak zvyšuje její dostupnost. Léčba je při splnění indikačních kritérií hrazena z veřejného zdravotního pojištění," uvedl primář neurochirurgického oddělení českobudějovické nemocnice Jiří Fiedler. Mezi indikační kritéria patří například pokročilé stupně Bürgerovy a Raynaudovy choroby, které způsobují trvalé bolesti v rukou a nohou.
Při míšní stimulaci lékaři zavedou do prostoru v blízkosti míchy speciální elektrody, které prostřednictvím slabých impulzů ovlivňují přenos bolestivých signálů do mozku. Pacient tak může vnímat bolest méně intenzivně, přestože její původní příčina přetrvává.
"Neuromodulační léčba vyžaduje úzkou spolupráci několika odborností. V novém centru proto působí multidisciplinární tým složený z algeziologů, neurochirurgů a imunologa. Na základě komplexního vyšetření pacienta společně rozhodujeme o vhodnosti zákroku. Po zavedení implantátu přechází nemocný do péče ambulance bolesti, kam dochází na pravidelné kontroly a úpravy nastavení přístroje s cílem dosáhnout co největší úlevy od bolesti," uvedla vedoucí multidisciplinárního týmu Petra Schacherlová.