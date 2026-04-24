Českobudějovická nemocnice koupila lineární urychlovače na léčbu nádorů

Českobudějovická nemocnice zakoupila pro své onkologické centrum dva lineární urychlovače. Pořízení moderní technologie na léčbu nádorů stálo 191 milionů korun. Onkologické centrum je jediné specializované pracoviště svého druhu v Jihočeském kraji. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí nemocnice Iva Nováková.
"Přístroje jsou vybaveny pokročilými zobrazovacími systémy i zobrazováním synchronizovaným s dýcháním pacienta. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit ozařování anatomickým poměrům pacienta a zároveň více chránit okolní zdravé tkáně. Oproti původním přístrojům produkují méně nežádoucího neutronového záření, což jsou klíčové faktory, které přispívají k lepším léčebným výsledkům a snižují riziko krátkodobých i dlouhodobých nežádoucích účinků," uvedla vedoucí onkologického centra a primářka onkologického oddělení Taťána Karpianusová.
Lékaři nyní mohou ozařování přizpůsobit konkrétnímu typu nádoru, jeho uložení v těle i individuálním fyziologickým charakteristikám pacienta. "Nové systémy umožňují efektivnější zobrazování a zkrácení některých částí pracovního postupu, což přispívá k lepší plynulosti péče a k vyšší provozní spolehlivosti. Současně se snižuje riziko výpadků spojených s provozem přístrojů starších deseti let," řekl ředitel úseku vybraných zdravotnických oborů českobudějovické nemocnice Jaroslav Novák.
Jediným akcionářem českobudějovické nemocnice je Jihočeský kraj. Nemocnice patří mezi největší zaměstnavatele v kraji, pracuje v ní na 3600 lidí.