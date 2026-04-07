Českobudějovická nemocnice vyměnila s asistencí robota pacientovi obě kyčle

Českobudějovická nemocnice operovala pacienta, jemuž při jednom zákroku lékaři vyměnili oba kyčelní klouby. Při operaci využili asistenci robota. Jse o jednu z prvních nemocnic v republice, která tento zákrok udělala. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Iva Nováková.
"Zavedení simultánních operací obou kloubů s robotickou asistencí představuje významný posun v kvalitě i efektivitě poskytované péče. Pacient podstupuje pouze jednu anestezii, čímž se snižuje celková zátěž pro organismus a zároveň dochází ke zkrácení operačního času i následné rekonvalescence," uvedl primář ortopedického oddělení českobudějovické nemocnice David Musil.
Pacienti s postižením obou kyčelních kloubů dosud podstupovali dvě operace s odstupem několika měsíců. Robotická technologie, která je nově součástí těchto výkonů, zvyšuje přesnost zákroku. Po změně systému úhrad zdravotních pojišťoven nyní mohou lékaři provádět výkony jako součást jedné hospitalizace. "Robotická technologie také přispívá ke kvalitním výsledkům i nižšímu riziku komplikací. Zavádění moderních postupů pro nás znamená i zvyšování kvality života pacientů, což je naší prioritou," řekl ředitel úseku chirurgických oborů českobudějovické nemocnice Aleš Petřík.
Českobudějovická nemocnice začala loni jako první nesoukromá nemocnice v republice dělat roboticky asistované totální náhrady kolenního kloubu. Nyní péči rozšířila o roboticky asistované náhrady kyčle. "Stáváme se teprve druhou nemocnicí v České republice a prvním veřejným zdravotnickým zařízením, kde mohou pacienti podstoupit roboticky asistovanou náhradu kyčelního kloubu. Potvrzuje to naši dlouhodobou snahu zavádět moderní medicínské technologie a poskytovat pacientům péči na evropské úrovni," uvedl generální ředitel nemocnice Michal Šnorek.