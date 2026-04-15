Českobudějovická rada rozhodne o konci pronájmu fotbalového stadionu Dynamu

Českobudějovická městská rada dnes na svém mimořádném zasedání zřejmě vypoví smlouvu ze stadionu druholigovému fotbalovému klubu Dynamo. Radnice avizovala, že pokud majitelka klubu Dorothy Nneka Edeová Dynamo neprodá, městský stadion nebudou moci fotbalisté pro zápasy využívat. Výpovědní lhůta je rok, což by znamenalo, že klub nebude mít zajištěné zázemí pro domácí utkání po celou příští sezonu, a Dynamo tak nezíská potřebnou licenci pro účast v soutěži.
Edeová dostala v úterý od města nabídku na prodej klubu. Majitelka si vzala čas na rozmyšlenou a po několika hodinách zveřejnila prohlášení, že klub neprodá. "Navzdory aktuálnímu tlaku a znehodnocování mé investice zůstává mým cílem pokračovat v budování silného Dynama a vrátit klub zpět tam, kam patří, a to do nejvyšší soutěže," uvedla Edeová.
Město klubu poskytuje měsíčně téměř půl milionu korun na údržbu stadionu. Radnice vždy žádá roční vyúčtování těchto služeb, což je součástí smlouvy s Dynamem. Klub měl vyúčtování dodat do 28. února, ale zatím se tak nestalo. Externí spolupracovník Dynama na manažerské pozici se navíc v předminulém týdnu v noci natáčel před radnicí, kdy nadával náměstkovi primátorky Petrovi Marošovi (Naše Česko). Záznam z toho pak zveřejnil na sociální síti.
"Dospěli jsme k tomu, že veškeré excesy kolem klubu nedělají dobré jméno městu České Budějovice. Nemůžeme se na ten klub dívat jako na soukromou investici. Jedná se o značku, která je spojená s historií města a kraje a zároveň nám jde o budoucnost mladých fotbalistů v akademii, kterou financujeme z peněz města a kraje," uvedl českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).