Českobudějovická Zátkova vila se proměňuje v moderní centrum

Funkcionalistická Zátkova vila v Českých Budějovicích, postavená v roce 1932, se proměňuje v moderní centrum. Majitel památky Ladislav Faktor dokončuje přestavbu za desítky milionů korun. Před dokončením ji dnes podnikatel představil novinářům. Vila, uvnitř které vzniká osm apartmánů, bude sloužit pro pořádání různých událostí, svateb a firemních akcí. Za druhé světové války stavba sloužila jako nacistické školicí středisko, poté v ní sídlila mateřská škola.
"Až to bude úplně hotové, tak sem nebudu chtít nikoho pustit a chvíli si to budu užívat sám. Ale potom je tady spousta prostoru pro koncerty a různé další akce," řekl dnes ČTK Faktor. Vilu s apartmány si podle něj mohou pronajímat firmy na víkend nebo na teambuildingy a podobné akce. "A v létě tady chceme dělat svatby," dodal.
Podnikatel a českobudějovický patriot koupil vilu před dvěma lety a původně počítal jen s drobnými opravami. Nakonec z původní budovy zbyla hrubá stavba. Z mobiliáře prvorepublikové vily se nedochovalo nic. Původní majitel, průmyslník Miroslav Zátka, si vilu podle Faktora příliš dlouho neužil. "On tady byl od roku 1933. A jakmile přišli Němci, tak mu ji sebrali a bylo tady školicí centrum NSDAP pro jižní Čechy. Nacisté ukradli první věci a zbytek rozprášili za 40 let komunisté," uvedl Faktor.
Ve vile zapsané v roce 1988 na seznam kulturních památek se zachoval jen venkovní vzhled a dispozice. "Pojal jsem to tak, jako by to pojal Zátka po 100 letech. Zachoval jsem funkcionalistického ducha. Ale jinak to je moderní dům včetně totální automatizace inteligentního domu. Všechno je elektronické, jsou tady tepelná čerpadla a tak dále," doplnil Faktor.
Zátkova vila v Českých Budějovicích je na Husově třídě u soutoku Mlýnské stoky a Vltavy. Dvoupatrová stavba má složité členění, projevující se na svislých prvcích fasády a výrazných římsách. Na jižním průčelí je vchod s markýzou a zídkou. Vila je v několika úrovních propojena terasami se zahradou.