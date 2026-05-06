Českobudějovické centrum Arpida otevřelo nové prostory pro sociální služby

Českobudějovické centrum Arpida dnes otevřelo nové budovy pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Budou sloužit sociální rehabilitaci a jako denní stacionář s kapacitou 24 klientů. Součástí staveb za 108 milionů korun je také tělocvična a terapeutické prostory. V kampusu Arpida Plus je i cvičný byt, informovala dnes ČTK Lucie Zelenková z Arpidy.
Projekt Arpida plus je výsledkem více než osmiletého úsilí. Stavba byla zahájena na jaře roku 2024 a celkové náklady dosáhnou 108 milionů korun. Nové prostory denních stacionářů mají okamžitou kapacitu 24 klientů. Všechny objekty jsou plně bezbariérové, moderně technicky vybavené a navržené s ohledem na potřeby lidí s různými typy zdravotního postižení.
"Naším cílem je, aby lidé s postižením měli možnost rozvíjet svůj potenciál, pracovat, vzdělávat se a být přirozenou součástí společnosti. Arpida plus - campus životních příležitostí je dalším krokem k tomu, aby tyto možnosti nebyly jen přáním, ale měly šanci stát se realitou," uvedl ředitel Arpidy Marek Wohlgemuth. Na realizaci projektu spolupracovala Arpida s partnery z veřejné správy, neziskového sektoru i podnikatelské sféry. Do veřejné sbírky na výstavbu budov přispělo téměř 1000 dárců.
Dvě nové budovy, navržené architektonickým studiem A8000, budou sloužit především poskytování sociálních služeb denního stacionáře a sociální rehabilitace. Služby se zaměřují zejména na podporu soběstačnosti klientů, rozvoj jejich dovedností, sociální začleňování a celkové zvyšování kvality života.
Klientům budou kromě sociálních služeb k dispozici také moderní terapeutické prostory, například místnost pro fyzioterapii, tělocvična, prostory pro ergoterapii, hydroterapie či snoezelen určený k multisenzorické stimulaci a relaxaci. Součástí kampusu je i cvičný byt sociální rehabilitace. Lidem s handicapem umožní nacvičovat běžné denní činnosti v prostředí, které co nejvíce odpovídá reálnému životu. V novém areálu je také jídelna určená klientům i zaměstnancům.