České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
Autor: Art4promotion
Českobudějovický advent
Autor: Turistická oblast Budějovicko
Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. začaly ve středu adventní trhy. Okolo Samsonovy kašny vyrostlo adventní městečko se stánky a dokončuje se i oblíbené kluziště. V rohu náměstí stojí i vyhlídkové kolo. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. začaly ve středu adventní trhy. Okolo Samsonovy kašny vyrostlo adventní městečko se stánky a dokončuje se i oblíbené kluziště. V rohu náměstí stojí i vyhlídkové kolo. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
České Budějovice otevřely své adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara II. Ty každoročně navštíví tisíce turistů z Česka i zahraničí. (20. listopadu 2026)
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (3. prosince 2023)
Autor: Petr Lundák, MF DNES