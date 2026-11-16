Návštěvnost akce Českobudějovický advent, která nabízí kulturní program a vánoční trhy, v posledních letech stoupá. Zatímco před třemi roky na ni přišlo 290.000 lidí, loni jich bylo půl milionu. Novinářům to dnes řekli organizátoři. Letos začne Českobudějovický advent na náměstí Přemysla Otakara II. a v okolí 18. listopadu a potrvá do 6. ledna příštího roku.
"Čeká nás 50 dní, kdy bude na náměstí v provozu adventní městečko. České Budějovice patří s vánočními akcemi mezi nejlepších deset měst v Evropě," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Letošní novinkou bude rozsvícení svíček na kašně. "Na jejím okraji jsou čtyři velké vázy, v nichž bývají v létě květiny. My je nyní změníme ve svícen a každou neděli jednu z nich rozsvítíme. Obvod kašny tak vytvoří velký adventní věnec," uvedla Lenka Střítecká z agentury Art4promotion, která adventní město a vánoční trhy pořádá.
Primátorka dodala, že Českobudějovický advent nabídne 506 různých akcí, z toho 132 koncertů a 116 divadelních představení. Na náměstí vystoupí například hudebník Felix Slováček starší nebo zpěvačky Heidi Janků a Tereza Mátlová. "Tradičně se pak bude slavnostně rozsvěcovat vánoční strom, což bude 28. listopadu a nebude chybět ani přílet anděla na náměstí, což nastane 5. prosince," uvedla Škodová Parmová. Od 20. listopadu by mělo být také v provozu na náměstí kluziště na bruslení.
Během Českobudějovického adventu bude opět platit víkendový zákaz vjezdu aut na náměstí. "Přestože někteří obyvatelé města komentují advent na náměstí jako určité omezení, sledujeme spíše pozitivní postoj místních obyvatel k akci. Ti ho berou jako svou srdeční záležitost a jsou pyšní, že se taková událost koná právě u nás," uvedl ředitel Turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský.
Město přispívá na pořádání Českobudějovického adventu více než dvěma miliony korun. Podle odborné analýzy ale akce do rozpočtu přinese desítky milionů korun.