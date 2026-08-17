Českobudějovický dopravní podnik zavede od září novou půlhodinovou jízdenku za 20 korun. Zatím je minimální tarif na hodinu. O zavedení kratšího časového intervalu dnes rozhodla rada města. Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové (Naše Česko) tím radnice mimo jiné sjednocuje tarif s dobou půjčování sdílených kol, kdy je zájemci bez předplatného MHD mohou využívat za dvacet korun také půl hodiny.
"České Budějovice je město krátkých vzdáleností, proto rada města dnes schválila zavedení krátké jízdenky. Základní jízdné na půl hodiny bude 20 korun a zlevněné pak deset korun," uvedla primátorka.
Nyní stojí hodinová jízdenka na MHD 30 korun. Náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko) uvedl další důvod, proč vedení města zkrácení jízdného schválila. "Reagujeme tím na četné žádosti od cestujících, kteří si půlhodinovou jízdenku přáli," uvedl.
Českobudějovický dopravní podnik od června nabízí veřejnosti sdílená kola. Majitel předplatného na MHD může sdílené kolo zdarma využít čtyřikrát denně. Bez předplatného na MHD půjčení na 30 minut stojí 20 korun a každá další minuta vždy korunu.
Dopravní podnik města České Budějovice zajišťuje přepravu v krajském městě, v 15 obcích a v sezoně také na letiště. Dopravu zajišťují nízkopodlažní autobusy a trolejbusy na 22 denních a dvou nočních linkách. Na osm trolejbusových linek v pracovní dny při plném provozu vyjíždí 46 vozů. Autobusy zajišťují dopravu na 16 linkách. V pracovní dny vyjíždí do ulic ve špičce 61 vozů. Provoz společnosti zajišťuje 420 zaměstnanců, z toho 220 řidičů. Ročně vozidla MHD v Českých Budějovicích najezdí více než 5,5 milionu kilometrů.