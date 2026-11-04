Českobudějovický krajský soud zamítl návrh na neplatnost voleb v Táboře. Potvrdil tak výsledek, kdy zvítězilo Naše Česko, a platí také rozdělení mandátů. Návrh na neplatnost poukazoval na pochybnosti ohledně přerozdělení mandátů i délky sčítání hlasů. Soud však žádné pochybení v procesu nenašel. Vyplývá to z usnesení, které dnes soud zveřejnil na úřední desce.
Říjnové volby v Táboře vygenerovaly čtyři silná uskupení. Vítězné Naše Česko získalo pět mandátů stejně jako těsně druhé ANO a třetí Tábor 2020. Formace Živý Tábor (Piráti/Zelení) má čtyři zastupitele. Kromě čtyř nejsilnějších subjektů se do táborského zastupitelstva ještě dostala uskupení Šance pro Tábor se třemi mandáty, Společně pro Tábor rovněž se třemi křesly a Tábor na max se dvěma mandáty.
Navrhovatelka, která podala návrh na neplatnost voleb, požadovala po soudu revizi počtu hlasů a rozdělení mandátů u tří nejsilnějších subjektů, kdy všechny obdržely pět mandátů, přitom je volil jiný počet lidí. "Soud konstatuje, že nejde o žádnou indicii nesprávnosti vyhlášeného výsledku voleb, která by vyžadovala přepočet ze strany soudu. Rozdílný počet hlasů při stejném počtu mandátů je přirozeným důsledkem d’Hondtovy metody, z níž zákon o volbách vychází při přidělování mandátů," uvedl předseda senátu krajského soudu Petr Závadský. V odůvodnění také stojí, že ani doba, po kterou sčítání hlasů trvalo, nebyla nijak extrémně dlouhá. Šlo o šest hodin. "Navrhovatelka nepoukázala na nic, co by bylo schopno založit pochybnost o správnosti sčítání hlasů," uvedl Závadský.
Ustavující zastupitelstvo by se v Táboře mohlo konat 12. listopadu nebo 18. listopadu. Koalici vytvoří Naše Česko, ANO, Společně pro Tábor a Olga Bastlová (Socdem) z Šance pro Tábor. Uskupení bude mít 14 z 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr Našeho Česka Ondřej Semerák. Do opozice zamíří hnutí Tábor 2020, které je v čele města od roku 2010.